Microsoft добавила в ИИ Copilot поддержку голоса и размышлений

Американская корпорация Microsoft обновила искусственный интеллект (ИИ) Copilot, сделав его более персонализированным, а также добавила поддержку голоса и зрения. Новая версия Copilot доступна в мобильных приложениях на Android и iOS, а также на сайте Copilot и в приложении для Windows. Также благодаря новой функции Think Deeper ИИ сможет отвечать на сложные вопросы, проводя сравнения или предлагая пошаговые ответы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic, Reuters Фото: Dado Ruvic, Reuters

Copilot получила полноценный голосовой интерфейс наподобие ChatGPT — теперь пользователи могут с ним общаться и задавать вопросы, а также прерывать его. При запуске нужно будет выбрать один из четыре предложенных вариантов голоса.

Функция зрения Copilot Vision позволит ИИ увидеть то, что пользователь покажет ему на открытой странице в интернете. Нейросеть сможет дать ответы на вопросы о тексте, изображениях или о другом содержимом, что поможет при совершении покупок — ИИ покажет разные варианты товаров и отзывы на них.

Благодаря новому интерфейсу появилась персонализированная страница Copilot Discover, учитывающая историю общения с чат-ботом. С помощью Copilot Daily можно будет получить аудиосводку погоды или новостей, которые чат-бот зачитает как диктор.

Евгений Федуненко