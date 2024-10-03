Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Microsoft добавила в ИИ Copilot поддержку голоса и размышлений

Американская корпорация Microsoft обновила искусственный интеллект (ИИ) Copilot, сделав его более персонализированным, а также добавила поддержку голоса и зрения. Новая версия Copilot доступна в мобильных приложениях на Android и iOS, а также на сайте Copilot и в приложении для Windows. Также благодаря новой функции Think Deeper ИИ сможет отвечать на сложные вопросы, проводя сравнения или предлагая пошаговые ответы.

Фото: Dado Ruvic, Reuters

Фото: Dado Ruvic, Reuters

Copilot получила полноценный голосовой интерфейс наподобие ChatGPT — теперь пользователи могут с ним общаться и задавать вопросы, а также прерывать его. При запуске нужно будет выбрать один из четыре предложенных вариантов голоса.

Функция зрения Copilot Vision позволит ИИ увидеть то, что пользователь покажет ему на открытой странице в интернете. Нейросеть сможет дать ответы на вопросы о тексте, изображениях или о другом содержимом, что поможет при совершении покупок — ИИ покажет разные варианты товаров и отзывы на них.

Благодаря новому интерфейсу появилась персонализированная страница Copilot Discover, учитывающая историю общения с чат-ботом. С помощью Copilot Daily можно будет получить аудиосводку погоды или новостей, которые чат-бот зачитает как диктор.

Евгений Федуненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...