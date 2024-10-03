С 9:00 на работу международного аэропорта Казани сняли ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С аэропорта Казани сняли ограничения

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ С аэропорта Казани сняли ограничения

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Росавиации, ограничения вводились, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских судов.

Сегодня с 6:00 аэропорт Казань временно не принимал и не отправлял рейсов. Рейсы из Омска, Хургады и Челябинска, направлявшиеся в Казань, были перенаправлены в Самару и Бегишево. Работа казанского аэропорта была ограничена на 3 часа.

С 7:45 еще действуют ограничения на работу аэропорта Бегишево в Нижнекамске.

Диана Соловьёва