Рейсы, направлявшиеся в Казань, перенаправлены в Бегишево, Самару и Ульяновск

Рейсы, направлявшиеся в аэропорт Казань из Сочи, Новокузнецка и Кемерово, перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево, Самару и Ульяновск, сообщает пресс-служба аэропорта.

В настоящий момент с пассажирами в аэропорту работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. Пассажирам с детьми предоставляются услуги комнаты матери и ребенка.

Ранее Росавиация объявила о временных ограничениях на работу аэропорта Казани с 7:00 утра, что связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Также Росавиация сняла временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском, вызванные атакой дронов на Москву и Московскую область в ночь на вторник.

Анар Зейналов