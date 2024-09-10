Рейсы, направлявшиеся в Казань, перенаправлены в Бегишево, Самару и Ульяновск
Рейсы, направлявшиеся в аэропорт Казань из Сочи, Новокузнецка и Кемерово, перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево, Самару и Ульяновск, сообщает пресс-служба аэропорта.
В настоящий момент с пассажирами в аэропорту работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. Пассажирам с детьми предоставляются услуги комнаты матери и ребенка.
Ранее Росавиация объявила о временных ограничениях на работу аэропорта Казани с 7:00 утра, что связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов.
Также Росавиация сняла временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском, вызванные атакой дронов на Москву и Московскую область в ночь на вторник.