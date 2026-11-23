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Демократы решают, когда лучше лишить республиканцев денег на иранскую кампанию
Демократическая партия США, одержавшая 3 ноября самую убедительную победу на промежуточных выборах в Конгресс со времен Уотергейта, пытается теперь договориться, когда начинать исполнение главного предвыборного обещания — прекращения войны с Ираном. Левое крыло партии требует лишить Пентагон денег на кампанию уже сейчас — даже ценой угрозы шатдауна 11 декабря. Руководство же фракций в верхней и нижней палатах призывает не торопиться: через шесть недель контроль над Палатой представителей и Сенатом и так перейдет к демократам, и республиканская администрация, лишившаяся опоры на Капитолийском холме, будет более сговорчивой. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.
Уходящему американскому Конгрессу 119-го созыва остается жить меньше шести недель: 3 января присягу принесут новые законодатели. И начавшаяся сессия «хромой утки» — последний шанс для проигравших с треском республиканцев провести ключевые решения, которые до сих пор не приняты.
Главное на повестке — финансирование правительства, и здесь счет идет уже на дни. Временная резолюция, принятая в сентябре, истекает 11 декабря, а из 12 законопроектов об ассигнованиях на 2027 финансовый год, начавшийся еще 1 октября, не принят ни один. Параллельно Конгрессу предстоит согласовать оборонный бюджет (NDAA) объемом около $1,15 трлн, который впервые за десятилетия может не уложиться в годовой срок, по крайней мере если верить прогнозам медиакомпании CQ Roll Call, специализирующейся на освещении работы Конгресса США, Белого дома и федеральных судов.
Еще одна мина замедленного действия — потолок госдолга. При лимите $41,1 трлн долг уже $40,71 трлн, и в феврале-марте 2027 года потолок, по оценкам, будет достигнут. Республиканцы призывают поднять за оставшиеся шесть недель лимит, чтобы не дать демократам еще один рычаг давления на Белый дом весной.
Но самый острый вопрос — финансирование войны с Ираном, которое Конгресс так и не санкционировал. В июне же обе палаты приняли резолюцию о военных полномочиях, призывающую президента остановить конфликт.
И если в каких-то вопросах у республиканцев есть потенциальная возможность договориться с демократами в текущем составе Конгресса, то в случае иранской темы никаких компромиссов ждать не стоит — хотя бы из принципа. Демократы помнят, что широкий мандат избиратель предоставил им во многом в связи с непопулярностью иранской кампании. Поэтому в их рядах разгорелся острый спор, имеют ли они моральное право допускать выделение средств на Иран, пусть и пребывая пока в меньшинстве.
Хотя Пентагон утверждает, что война обошлась в $37,5 млрд, эксперты считают эту цифру сильно заниженной: по подсчетам Института Катона, расходы могли быть около $113 млрд. Еще в июне Белый дом запросил у Конгресса $87,6 млрд дополнительного финансирования, из них около $67 млрд — для Пентагона. Причем это уже урезанная цифра: в марте, по данным The Washington Post, Пентагон просил Белый дом одобрить запрос в Конгресс более чем на $200 млрд. Глава Пентагона Пит Хегсет цифру тогда не опроверг, сказав, что она может измениться.
Белый дом при этом по-прежнему настаивает на рекордных оборонных расходах. Более того, он намерен провести дополнительные военные траты через процедуру бюджетного согласования, которая позволяет обойти блокировку (филибастер) в Сенате. Сенатские демократы уже предупредили лидера большинства Джона Тьюна, что такой шаг может сорвать переговоры о бюджете.
Господин Тьюн выступает за временную резолюцию без каких-либо ограничений по Ирану. Республиканцы, готовясь к потере большинства, хотят продлить финансирование хотя бы на текущем уровне как можно дольше, в идеале до конца финансового года. Это лишило бы новых хозяев Конгресса бюджетного рычага на большую часть 2027 года.
Среди демократов все громче звучат призывы к импичменту самого министра обороны Хегсета, одного из главных идеологов войны. Лидер демократов и их кандидат на пост спикера Хаким Джеффрис 21 ноября в интервью The New York Times дал понять, что «если Дональд Трамп сам не уволит Пита Хегсета, его следует подвергнуть импичменту». Он также обвинил главу Пентагона в злоупотреблении властью и нанесении ущерба национальным интересам США. «Ему определенно следует уйти в отставку»,— подчеркнул Джеффрис.
Внутри Демпартии уже сложились два лагеря, которые рассматривают разные подходы к решению вопроса о финансировании правительства и кампании в Иране в частности, пишет The Hill.
Первый возглавил сенатор от Мэриленда Крис Ван Холлен. 12 ноября он вместе с тремя коллегами потребовал включить в любой краткосрочный бюджетный пакет запрет тратить выделенные средства на иранскую войну.
В Палате представителей на сторону Ван Холлена встали прогрессисты. Вице-председатель прогрессивного блока Ро Ханна, отвечая на вопрос, является ли прекращение финансирования красной линией, ответил без колебаний: «Да».
Второй лагерь — те, кто ведет бюджетные переговоры с республиканцами. Старший демократ в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Роза ДеЛауро хочет прекратить финансирование войны, но настаивает, что «шатдаун не остановит войну», и предупреждает, что остановка правительства затормозит законодательную повестку самих демократов в январе. Грегори Микс, который в новом Конгрессе, вероятно, возглавит комитет по иностранным делам, ищет компромисс: не полное прекращение финансирования, а поправки и условия, ограничивающие военные операции.
У лагеря Ван Холлена сильный аргумент: этого требовали избиратели, а непопулярная война стала одной из главных причин разгрома республиканцев. У прагматиков аргумент не слабее: до января демократы остаются меньшинством и во многом пока руки у них связаны.
Демократы в обоих лагерях понимают, что цена вопроса растет и для самих республиканцев: 14–15 декабря Дональд Трамп принимает в Майами саммит G20. Отменить его шатдаун вряд ли сможет, но отправка части сотрудников Госдепартамента в неоплачиваемый отпуск может затруднить организацию встречи, а «двадцатка» в режиме остановленного правительства Белому дому явно не по вкусу.
От того, чья логика победит в рядах демократов, зависит, с чего их партия начнет свою эпоху реванша — с позиционной войны или все-таки с законодательной работы, которой ждет от нее избиратель.