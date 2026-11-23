Демократическая партия США, одержавшая 3 ноября самую убедительную победу на промежуточных выборах в Конгресс со времен Уотергейта, пытается теперь договориться, когда начинать исполнение главного предвыборного обещания — прекращения войны с Ираном. Левое крыло партии требует лишить Пентагон денег на кампанию уже сейчас — даже ценой угрозы шатдауна 11 декабря. Руководство же фракций в верхней и нижней палатах призывает не торопиться: через шесть недель контроль над Палатой представителей и Сенатом и так перейдет к демократам, и республиканская администрация, лишившаяся опоры на Капитолийском холме, будет более сговорчивой. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.