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Коммерсантъ FM
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Дилеры тянут резину

Продажи легковых шин растут вслед за авторынком

Рост авторынка и инфляционные ожидания стимулируют спрос на шины для легковых автомобилей. В январе—августе продажи в штуках выросли на 18%, а в деньгах — на 28,9%, до 90,2 млрд руб. Производители отмечают увеличение спроса на новые типоразмеры для автомобилей китайских брендов и рассчитывают на рост рынка на 5–6% по итогам года.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Продажи шин для легковых автомобилей в России за январь—август выросли на 28,9% год к году, до 90,2 млрд руб., сообщили в ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»). Продажи в штуках увеличились на 18%. Абсолютные цифры компанией не приводятся. По итогам августа продажи легковых шин в штуках выросли на 6% и на 20% в деньгах, почти до 10,6 млрд руб. Сегмент легковых шин — самый крупный на рынке в объемном выражении. За первые восемь месяцев на эту категорию приходится 85,5% продаж всех шин.

Рост продаж легковых шин отмечают в Ikon Tyres и Pirelli. В Pirelli связывают положительную динамику с увеличением рынка новых автомобилей в стране. «Люди покупают автомобили на летних шинах и потом докупают комплекты зимних. Мы видим рост по авторынку, и на нас это тоже отразится»,— поясняют в компании. В сентябре, следует из данных «Автостата», продажи новых автомобилей превысили августовский показатель, и часть дилеров ожидают сохранения повышенного спроса в октябре (см. “Ъ” от 1 октября). Показатели рынка новых автомобилей наконец достигли уровня 2021 года, что обещает производителям шин «неплохой сезон», говорят в «Кордианте».

Гендиректор Ikon Tyres Андрей Пантюхов уточняет, что в РФ ощутимо меняется парк за счет автомобилей китайских брендов, что приводит к спросу на новые типоразмеры.

«Увеличивается средний размер шины, потому что в продажах автомобилей сейчас довольно высока доля кроссоверов и внедорожников»,— рассказывает он. По словам представителя «Кордианта», рынок также стимулируют реализация отложенного спроса и развитие внутреннего туризма.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting объясняет рост рынка увеличением производства российских шин, в том числе для китайских автомобилей, и ростом покупательной способности населения. Рост продаж в денежном выражении также связан с подорожанием самих шин, добавляет он. В Ikon Tyres колебания цен и инфляционные ожидания потребителей называют одним из факторов роста спроса.

По данным ЦРПТ, средние цены на легковые шины по итогам августа выросли на 5,2% год к году, до 6,2 тыс. руб. Заметнее всего — на 6,8%, до 6,1 тыс. руб., увеличилась стоимость нешипованных зимних шин. Летние шины в среднем подорожали на 5,5% год к году, до 5,56 тыс. руб.

Объем производства автомобильных шин в России по типам в 2024 году (тыс. шт.)

Август Январь—август Изменение в августе год к году (%) Изменение за январь—август год к году (%)
Легковые 2969 22993 10,8 20,17
Грузовые 427 2959 -4,6 -12,4
Легкогрузовые 339 2504 3,3 6,1
Сельскохозяйственные и лесохозяйственные 70 548 20,6 -1,7
Для мотоциклов 54 290 38,4 21,8
Строительные, горные и промышленные 15 95 87,5 9,1
Другие 8 66 14,2 10
Итого 3882 29455 8,8 14,11

Источник: ЦРПТ.

В «Кордианте» ожидают роста цен к зимнему сезону на 5–8%. «Как и всем участникам рынка, производителям шин не избежать инфляции. Кроме того, отрасль продолжает подстраивать сырьевую базу под новые реалии»,— отмечают в компании. По словам представителя «Кордианта», остается и проблема ограниченного выбора редких размеров, хотя ситуация с предложением постепенно улучшается.

Общее предложение легковых шин на рынке растет.

Производство всех типов легковых шин, по данным ЦРПТ, в январе—августе увеличилось на 20,2%, до 22,99 млн штук, в августе — на 10,8%, до 2,97 млн штук. Импорт за восемь месяцев вырос на 21% год к году, до 18,09 млн штук. В августе ввоз сократился на 5,5% год к году, до 2,02 млн штук. В Ikon Tyres отмечают рост китайских брендов на российском рынке легковых шин с 11% в 2019 году до 37% к 2024 году, что, по мнению компании, несет риски для местных игроков.

Как окончание сезона смены резины сказалось на майских продажах легковых шин

По итогам 2024 года в Ikon Tyres ожидают роста рынка легковых шин на уровне 5–6%. Продолжения тенденции на рост спроса ожидают и в Pirelli. «Кордиант» оценивал российский рынок шин для легковых автомобилей по итогам 2023 года в 45,7 млн штук, что на 16% больше, чем в 2022 году. В «Кордианте» говорят, что сейчас рынку предстоит пройти процесс выбора автовладельцами, потерявшими доступ к привычным маркам, нового бренда: «Он займет несколько лет, пока все потребители не пройдут цикл замены шины».

Наталия Мирошниченко

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