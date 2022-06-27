О «Соллерс», о «Соллерс» мио

Как стало известно “Ъ”, Вадим Швецов вышел из автомобильного бизнеса — «Соллерс Авто» продан компании, основанной топ-менеджментом автоконцерна. Решение господина Швецова источник “Ъ” объясняет необходимостью смены стратегии концерна, который ориентировался на совместные предприятия с иностранными игроками, что теперь неактуально. Однако аналитики отмечают, что «Соллерс Авто» все равно неизбежно потребуется взаимодействие в какой-либо форме с новыми партнерами для обновления модельного ряда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель «Соллерса» Вадим Швецов решил выйти из автомобильного бизнеса, продав контрольный пакет менеджменту

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Основатель «Соллерса» Вадим Швецов решил выйти из автомобильного бизнеса, продав контрольный пакет менеджменту

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Соллерс Груп» Вадима Швецова продала свой пакет в 76,7% акций «Соллерс Авто» компании «Альтер Инвест», основанной менеджментом концерна, рассказал источник “Ъ”, близкий к «Соллерсу». ООО «Альтер Инвест» зарегистрировано 17 июня, 39,5% принадлежат главе УАЗа и «Соллерс Форд» Адилю Ширинову, еще 35,5% у гендиректора «Соллерс Авто» и «Соллерс Груп» Николая Соболева, 20% у заместителя гендиректора «Соллерс Авто» Зои Каики, 5% — у заместителя гендиректора по правовым вопросам «Соллерс Авто» Виктора Хвесеня, следует из данных «Спарк-Интерфакс». Господин Соболев возглавил «Альтер Инвест». Вадим Швецов владел «Соллерс» с 2007 года.

По словам собеседника “Ъ”, сделка закрыта 24 июня и была денежной, исходя из рыночной оценки активов. Официально в компании продажу не комментируют. Капитализация «Соллерс Авто» на 24 июня на Мосбирже составляла 5,8 млрд руб., таким образом, стоимость пакета Вадима Швецова составляла 4,5 млрд руб.

«Соллерс Авто» по итогам 2021 года получила 4,5 млрд руб. чистой прибыли против 1,7 млрд руб. убытка годом ранее, следует из отчетности по МСФО. EBITDA выросла в три раза, до 8,9 млрд руб. Денежные средства на балансе составляли 15,3 млрд руб., на треть превышая общую сумму долговых обязательств (10,3 млрд руб.).

Основной актив «Соллерс Авто» — Ульяновский автомобильный завод. В конце 2021 года компания объявила о завершении реорганизации УАЗа, что аналитики связывали с возможной подготовкой к заключению партнерства с другим производителем — среди кандидатов чиновники называли китайский Chery. Однако 3 июня ЕС ввел санкции в отношении завода, ссылаясь на поставки УАЗ «Патриот» для нужд армии. В отличие от санкций США эти ограничения не экстерриториальные, но коснутся как минимум взаимоотношений с европейскими поставщиками. Помимо УАЗа у «Соллерс Авто» есть СП Ford, Isuzu и Mazda, а также Заволжский моторный завод.

Не на всех иностранных партнеров санкции влияют напрямую, однако они уже приостановили деятельность в РФ, в том числе из-за проблем с логистикой, компонентами и собственного отношения к военным действиям на Украине.

По словам источника “Ъ”, Вадим Швецов постепенно снижал вовлеченность в управлении «Соллерс Авто» после ухода в 2019 году с поста гендиректора, который занимал с момента основания концерна: «Он не принимал участия в отраслевых совещаниях, сконцентрировавшись на других подразделениях "Соллерс Груп", в том числе логистике, и новых проектах — как электрокаршеринг с "Русгидро"».

Кроме того, видение бизнеса «Соллерс Авто» последние годы строилось на создании совместных предприятий, подчеркивает источник “Ъ”, что теперь перестало быть актуальным: «Нужна смена стратегии, а на это — время и силы». Решение не связано с возможными санкциями в отношении владельца, утверждает собеседник “Ъ”.

Предположение, что Вадим Швецов опасается санкций, источники “Ъ” в отрасли выдвинули после совещания с представителями автопрома у президента РФ в ходе ПМЭФ, на котором «Соллерс Авто» представлял Николай Соболев. При этом они допускали, что отсутствие господина Швецова связано с его отходом от оперативного управления «Соллерсом» — в последний раз он участвовал в совещании в Кремле в 2020 году. Они также говорят об общей «усталости» из-за постоянной неопределенности в автопроме, допуская, что Вадим Швецов мог на этом фоне сконцентрироваться на других проектах.

Новые владельцы будут развивать активы, однако вместо СП рассматривают другие варианты взаимодействия, в том числе с китайскими автоконцернами, также продолжится работа над сервисами мобильности, уточнил источник “Ъ”.

Эксперт по авторынку Владимир Беспалов говорит, что сумма сделки может сильно отличаться в зависимости от ее условий. «Сказать, что что-то изменилось для компании, нельзя, поскольку все новые владельцы давно работали в "Соллерсе". Но очевидно, что отсутствие одного контролирующего акционера в нынешних обстоятельствах снижает риски, легче взаимодействовать с партнерами, в том числе будущими»,— отмечает он.

Господин Беспалов добавляет, что сделка также снижает риски для логистического бизнеса «Соллерс Груп» и персонально Вадима Швецова. Для «Соллерс Авто» сейчас наиболее актуален вопрос стратегии, потому что проблема обновления модельного ряда УАЗа остается острой, подчеркивает Владимир Беспалов. При этом он полагает, что бизнес СП с Ford и Mazda, очевидно, «какое-то время будет поставлен на паузу», поскольку необходимо решить возникшие из-за санкций технические и юридические вопросы.

Ольга Никитина