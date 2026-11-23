Кстати, с Мазепиным в одной команде ездил Мик Шумахер, сын знаменитого гонщика. О перспективах и возможностях было сказано и написано немало, но вмешалась политика. После начала событий на Украине команда Haas объявила о немедленном расторжении контракта с нашим пилотом. Не помог и тот факт, что главным спонсором команды была российская компания «Уралкалий», совладельцем которой являлся отец Мазепина. Вскоре после этого наш пилот даже попал в санкционные списки ЕС. Потом ограничения отменили, но за руль «Формулы-1» Никита больше уже не сел и официально объявил о завершении карьеры автогонщика.