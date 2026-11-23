«За руль "Формулы-1" Никита больше уже не сел»
Владимир Осипов — о влиянии санкций на спорт
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После того как в 2010 году в гонках «Формулы-1» появился российский пилот Виталий Петров, интерес к франшизе в нашей стране серьезно вырос. А уж когда в 2014-м в календаре главных мировых автосостязаний появилась Гран-при России, счастью поклонников автоспорта не было предела.
2021-й стал очередной вехой сотрудничества РФ и организаторов «Формулы-1»: на треке появились болиды команды Haas, окрашенные в цвета российского флага, а одну из этих машин пилотировал наш соотечественник Никита Мазепин. Да, машины Haas тогда звезд с неба не хватали, а Мазепин не заработал ни одного очка за сезон и занял последнее, 21-е место. Но ведь это было начало большой истории, по крайней мере, так казалось в тот момент.
Кстати, с Мазепиным в одной команде ездил Мик Шумахер, сын знаменитого гонщика. О перспективах и возможностях было сказано и написано немало, но вмешалась политика. После начала событий на Украине команда Haas объявила о немедленном расторжении контракта с нашим пилотом. Не помог и тот факт, что главным спонсором команды была российская компания «Уралкалий», совладельцем которой являлся отец Мазепина. Вскоре после этого наш пилот даже попал в санкционные списки ЕС. Потом ограничения отменили, но за руль «Формулы-1» Никита больше уже не сел и официально объявил о завершении карьеры автогонщика.
Гонки же этого чемпионата в нашей стране перестали показывать даже по телевидению, что серьезно снизило интерес россиян к этому мероприятию.