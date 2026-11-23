Чистая прибыль «Акрона» по МСФО выросла более чем в 2,5 раза за третий квартал
Чистая прибыль «Акрона» по МСФО составила 16,89 млрд рублей за третий квартал
Чистая прибыль «Акрона» по МСФО составила 43,01 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2026 года. Это на 17% больше аналогичного показателя годом ранее. Чистая прибыль компании за третий квартал увеличилась в 2,6 раза — до 16,89 млрд руб., указано в отчетности.
Выручка «Акрона» за январь-сентябрь выросла на 5% — до 187 млрд руб. EBITDA увеличилась на 16% — до 82,98 млрд руб. Рентабельность показателя составила 44%. Чистый долг компании за отчетный период вырос до 144,2 млрд руб. против 115,04 млрд руб. годом ранее.
«Акрон» — один из лидеров по производству минеральных удобрений в России. В состав группы входят производители удобрений и продуктов оргсинтеза «Акрон» и «Дорогобуж». Компании принадлежат два завода по производству удобрений и горно-обогатительный комбинат, суммарная мощность обоих превышает 8 млн т конечной продукции.