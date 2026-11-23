«Акрон» — один из лидеров по производству минеральных удобрений в России. В состав группы входят производители удобрений и продуктов оргсинтеза «Акрон» и «Дорогобуж». Компании принадлежат два завода по производству удобрений и горно-обогатительный комбинат, суммарная мощность обоих превышает 8 млн т конечной продукции.