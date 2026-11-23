«По имеющимся на текущий момент данным, угрозы были разосланы по электронной почте в примерно 450 школ по всей стране»,— сообщили в полиции. В письмах требуют сменить правительство ФРГ и ввести в стране шариат, угрожают убийствами, а заканчиваются письма словами «Аллаху акбар». По данным полиции, все школы получили один и тот же текст.