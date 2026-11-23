В Германии 450 школ получили сообщения о минировании
Около 450 школ в Германии получили письма с угрозами и заявлениями о минировании, сообщают Bild и Rheinische Post со ссылкой на полицию города Фрайбурга.
«По имеющимся на текущий момент данным, угрозы были разосланы по электронной почте в примерно 450 школ по всей стране»,— сообщили в полиции. В письмах требуют сменить правительство ФРГ и ввести в стране шариат, угрожают убийствами, а заканчиваются письма словами «Аллаху акбар». По данным полиции, все школы получили один и тот же текст.
Как пишут СМИ, следствие не считает эти угрозы серьезными. В частности, полиция земли Тюрингия порекомендовала не проводить эвакуацию после этих писем. В некоторых случаях школы все же отправили учащихся домой, однако многие учебные заведения продолжили занятия.
Письма с угрозами минирования 23 ноября также получили многие школы в Дании. Ранее в ноябре схожие сообщения с угрозами и предупреждением о минировании получили несколько школ в Великобритании, Ирландии и Италии.