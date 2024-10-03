Дефицит вышел в плюс

Правительство намерено воспользоваться правом на увеличение расходов в этом году на 1,5 трлн руб.— дополнительные траты будут профинансированы за счет накопленных бюджетных остатков без привлечения заимствований и средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил в среду замглавы Минфина Владимир Колычев. На получившееся из-за этого неожиданное расширение дефицита бюджета-2024 с 1,1% до 1,7% ВВП вчера же отреагировал ЦБ. По словам зампреда Банка России Алексея Заботкина, этот фактор, а также более существенная, чем предполагалось, индексация коммунальных тарифов в 2025 году будут учтены в октябрьском макропрогнозе регулятора. Это означает, что вероятность повышения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ 25 октября увеличивается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Растущий дефицит бюджета-2024 может заставить ЦБ поднять ключевую ставку еще выше (на фото — заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин)

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Растущий дефицит бюджета-2024 может заставить ЦБ поднять ключевую ставку еще выше (на фото — заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин)

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Возможность для правительства увеличить расходы действующего бюджета 2024 года на сумму до 1,5 трлн руб. заложена в отдельном законопроекте, внесенном 30 сентября в составе «бюджетного пакета» (см. “Ъ” за 1 октября). В пояснительной записке к проекту увеличение объяснено необходимостью «выделения дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 году на приоритетные цели, определенные президентом РФ». Там же сказано, что средства будут выделяться решениями правительства из его резервного фонда, что позволит «в случае необходимости до конца 2024 года оперативно реагировать на возникающие риски».

Замминистра финансов Владимир Колычев вчера сообщил, что правительство предоставляемым ему правом воспользуется, и объяснил, где будут взяты эти деньги.

«Мы будем финансировать за счет накопленных рублевых остатков федерального бюджета»,— сказал он, отметив, что остатков для этого «достаточно» и «еще останется».

Отметим, что переходящие с прошлых периодов остатки бюджетных средств (связанные, например, с особенностями использования нефтегазовых доходов) в открытой статистике не видны и их размер Минфином не называется.

Финансирование дополнительно возникшего дефицита за счет остатков позволит избежать использования на эти цели средств ФНБ и государственных займов. Замминистра отметил, что новые расходы уже учтены в обновленном прогнозе дефицита бюджета на 2024 год — 1,7% ВВП. Поясним, что пока закон о действующем бюджете предусматривает дефицит в размере 1,1% ВВП, или 2,1 трлн руб., но в материалах к финансовому плану на следующую трехлетку действительно фигурирует уже новый показатель — 3,3 трлн руб., или 1,7% ВВП. Это примерно столько же, сколько было и в 2023 году: 3,2 трлн руб., или 1,9% ВВП — то есть сделать бюджет-2024 более сбалансированным Минфину в итоге, видимо, не удастся.

Отметим, что увеличение и без того сильно выросших в этом году расходов (в итого оно может составить плюс 18% к уровню 2023 года — до 39,4 трлн с 33,4 трлн руб.) может стать дополнительным проинфляционным фактором и добавить аргументов для нового повышения ключевой ставки ЦБ.

Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил вчера, что расширение дефицита бюджета, а также индексация в 2025 году коммунальных тарифов более высокими, чем предполагалось, темпами, не были заложены в июльский прогноз регулятора — но эти факторы будут учтены в его октябрьском прогнозе. Ранее о том, что «в бюджете есть ряд неожиданных моментов, которые могут потребовать корректировки», заявил Кирилл Тремасов, сменивший должность директора департамента денежно-кредитной политики Банка России на пост советника председателя.

Поясним, что речь идет о среднесрочном макроэкономическом прогнозе ЦБ, который будет представлен на следующем заседании совета директоров регулятора 25 октября. Как известно, на предыдущем заседании, 13 сентября, ЦБ поднял ключевую ставку с 18% до 19% и дал сигнал об ее возможном повышении в октябре. Вчера Алексей Заботкин подтвердил сделанное тогда заявление, сказав, что ЦБ «допускает возможность» повышения ставки по итогам октябрьского заседания.

Вадим Вислогузов