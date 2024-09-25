Рынкам не хватает предложения

Предположение о замедлении экономической активности в последние месяцы из-за ограничений предложения стало аргументом в пользу повышения ставки на сентябрьском заседании Банка России, следует из опубликованного вчера регулятором резюме ее обсуждения. «Дефицитный» перегрев экономики усиливает рост цен. Осторожное же повышение ставки (до 19% годовых, обсуждалось и повышение до 20%) аргументировано необходимостью «соразмерной» реакции ДКП на оценки инфляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Участники совета директоров Банка России на заседании 13 сентября, где принималось решение о ставке, рассматривали возможность как ее сохранения (на уровне 18%), так и повышения до 19% и 20%, следует из резюме дискуссии руководства регулятора. Ставка, напомним, в итоге была повышена до 19%.

Аргументами в пользу повышения стали рост инфляционных ожиданий (позднее в сентябре впервые за четыре месяца они стали замедляться) и вероятное превышение инфляцией прогноза на конец года. Сторонники более резкого ужесточения денежной политики при этом отметили риски инерции высокой инфляции и «заякоривания» инфляционных ожиданий на текущих уровнях, а не на целевом. К тому же «с учетом большого количества нерыночных факторов, влияющих на динамику кредитования, необходимо более выраженное охлаждение рыночного сегмента кредитного рынка», добавляют в ЦБ. Сторонники более умеренного повышения ставки исходили из того, что она должна расти соразмерно инфляционному давлению.

Сохранение высокой инфляции, по оценке регулятора, результат перегрева, который наблюдался в экономике в первом полугодии 2024 года, при этом ужесточение ДКП еще не в полной мере отразилось на динамике цен из-за временных лагов.

Более интересная часть дискуссии касалась причин наметившегося охлаждения (как потребительского, так и инвестиционного), появившихся в июле—августе. Предмет обсуждения — является ли охлаждение преимущественно следствием снижения внутреннего спроса или ограничений предложения. При снижении спроса разрыв выпуска должен был сокращаться, а инфляция — снижаться. Признаки охлаждения внутреннего спроса действительно были зафиксированы, но уменьшения инфляционного давления не наблюдается. Это означает, что замедление роста экономики во многом связано с факторами на стороне предложения, следует из резюме обсуждения совета директоров ЦБ. Вывод подтверждается тем, что в ходе опросов компании отмечали невозможность нарастить производство, несмотря на высокий спрос на продукцию.

Расширение предложения обычно требует продолжительного времени и инвестиций, при этом для снижения степени перегрева необходимо, чтобы внутренний спрос какое-то время рос более умеренными темпами по сравнению с темпами расширения предложения. Более выраженным в такой ситуации становится и влияние внешних ограничений — снижающаяся активность экспорта сдерживает поступления доходов от него, а значит, ограничивает и необходимый для покрытия неудовлетворенного внутреннего и инвестиционного спроса импорт.

Бюджетная политика на заседании обсуждалась в основном в привязке к макроэкономическому прогнозу Минэкономики, который заложен в прогнозах бюджетных доходов: для регулятора важны размер дефицита и скорость нормализации бюджетной политики.

При этом ЦБ исходит из собственного прогноза (более консервативного, чем бюджетный), однако изменения структуры доходов и расходов бюджета могут оказывать дополнительное влияние на спрос и инфляцию. «Если фактическая ситуация в экономике будет развиваться по более консервативному сценарию, чем тот, который закладывался при планировании бюджетных расходов, может потребоваться их сокращение для большего соответствия доходам. В случае же неизменности расходов и снижения доходов произойдет увеличение дефицита. Рост дефицита означает больший вклад бюджета в прирост денежных агрегатов, а госсектора — в совокупный спрос»,— поясняют в ЦБ. Представленный вчера бюджет на трехлетку в ЦБ будут оценивать на следующем заседании 25 октября, тогда же будет обновлен и макропрогноз регулятора.

Татьяна Едовина