В Red Wings оценивают риски возобновления полетов между Сочи и Тель-Авивом

В авиакомпании Red Wings после обновленных рекомендаций Росавиации проводят оценку рисков по возможности безопасного возобновления полетов по маршрутам Москва — Тель-Авив — Москва и Сочи — Тель-Авив — Сочи. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Авиакомпанией "Ред Вингс" получены обновленные рекомендации Росавиации, касающиеся изменения ранее введенных ограничений на использование воздушного пространства Израиля, Ирака и Ирана. В настоящее время в авиакомпании проводится оценка рисков по возможности безопасного возобновления полетов по маршрутам Москва — Тель-Авив — Москва и Сочи — Тель-Авив — Сочи. Информация о принятом решении будет доведена до сведения пассажиров и опубликована дополнительно»,— говорится в ответе компании.

Авиакомпании Red Wings и Azimuth временно приостановили полеты в Тель-Авив из Сочи. Это произошло на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и обстрелов столицы Израиля. Росавиация рекомендовала прекратить полеты в эти страны, однако позже допустила их с ограничениями.

Вечером накануне, 1 октября, из-за обстрелов Израиля самолет Сочи — Тель-Авив вынужден был уйти на запасной аэродром. Затем он вернулся в Сочи.

Вячеслав Рыжков