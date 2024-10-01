Самолет Сочи — Тель-Авив ушел на запасной аэродром из-за бомбардировок Израиля
Вечером во вторник, 1 октября, рейс авиакомпании Red Wings из Сочи в Тель-Авив ушел на запасной аэродром, не долетев до пункта назначения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Столица Израиля подверглась ракетной атаке со стороны Ирана.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как следует из данных сайта Flightradar, борт экстренно развернулся на подлете к Израилю. Самолет вылетел из Сочи в 17:21, следует из данных онлайн-табло аэропорта Сочи. Борт некоторое время кружил над морем, а затем направился в сторону Египта. На официальном сайте аэропорта Тель-Авива указано, что ориентировочное время прибытия борта — 21:09. Сообщается, что самолет ушел на посадку в Каир.
В пресс-службе авиакомпании на запрос «Ъ-Сочи» оперативно не ответили.
Армия Израиля вечером 1 октября заявила, что Иран начал ракетную атаку в направлении еврейского государства. По всей территории страны объявили воздушную тревогу. Жителей призвали спрятаться в убежища. Позже атака закончилась, тревогу отменили.