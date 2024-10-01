Самолет Сочи — Тель-Авив ушел на запасной аэродром из-за бомбардировок Израиля

Вечером во вторник, 1 октября, рейс авиакомпании Red Wings из Сочи в Тель-Авив ушел на запасной аэродром, не долетев до пункта назначения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Столица Израиля подверглась ракетной атаке со стороны Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из данных сайта Flightradar, борт экстренно развернулся на подлете к Израилю. Самолет вылетел из Сочи в 17:21, следует из данных онлайн-табло аэропорта Сочи. Борт некоторое время кружил над морем, а затем направился в сторону Египта. На официальном сайте аэропорта Тель-Авива указано, что ориентировочное время прибытия борта — 21:09. Сообщается, что самолет ушел на посадку в Каир.

В пресс-службе авиакомпании на запрос «Ъ-Сочи» оперативно не ответили.

Армия Израиля вечером 1 октября заявила, что Иран начал ракетную атаку в направлении еврейского государства. По всей территории страны объявили воздушную тревогу. Жителей призвали спрятаться в убежища. Позже атака закончилась, тревогу отменили.

Вячеслав Рыжков