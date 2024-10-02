Авиакомпании Red Wings и Azimuth сообщили об отмене рейсов из Сочи в Тель-Авив

В связи с закрытием воздушного пространства Израиля, Ирака и Ирана авиакомпании Red Wings и Azimuth временно приостановили полеты в Тель-Авив из Сочи. Пассажирам указанных рейсов вернут деньги за купленные билеты, сообщили в пресс-службах авиакомпаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Red Wings предупредили об отмене рейсов WZ 15/16 Домодедово — Тель-Авив — Домодедово (2 октября) и WZ 4311/4312 Сочи — Тель-Авив — Сочи (2 октября). Авиакомпания Azimuth отменила рейсы А46087/6088 Минеральные Воды — Дубай/Дубай — Минеральные Воды, а также А45025/5026 Сочи — Тель-Авив/Тель-Авив — Сочи с датой вылета 2 октября.

«Решение о возобновлении авиасообщения с аэропортом Тель-Авив будет принято в зависимости от дальнейшего развития ситуации и решений авиационных регуляторов. Благодарим за понимание»,— уточнили в пресс-службе Red Wings.

Ранее Росавиация призвала российские авиакомпании временно ограничить полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана. На Ближнем Востоке обострилась ситуация, вечером накануне Тель-Авив подвергся ракетной атаке. Из-за этого рейс авиакомпании Red Wings из Сочи в Тель-Авив не смог долететь до пункта назначения и ушел на запасной аэродром. Позже борт вернулся в Сочи.

Вячеслав Рыжков