Росавиация частично разрешила полеты из Сочи в Иран и Израиль

После анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила рекомендации по выполнению полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. В официальном Telegram-канале агентства сообщили, что полеты допускаются во второй половине дня 2 октября и на следующий день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В среду, 2 октября, российским авиакомпаниям рекомендуют выполнять полетов в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также в воздушном пространстве этих стран в период с 15:30 до 19:00 по московскому времени. На следующий день, 3 октября, полеты рекомендованы в период с 09:00 до 19:00.

«При полетах через воздушное пространство этих стран рекомендуется проявлять повышенную бдительность и выбирать альтернативные маршруты, опубликованные в NOTAM, выпущенных авиационными властями этих государств», – призвали в Росавиации.

Запретить полеты агентство призвало вечером накануне, 1 октября, в связи с нестабильной ситуаций на Ближнем Востоке. Столица Израиля подверглась ракетной атаке со стороны Ирана. Из-за этого самолет Сочи – Тель-Авив вынужден был уйти на запасной аэродром, а затем вернуться в точку отправления. Позже авиакомпании Red Wings и Azimuth временно приостановили полеты в Тель-Авив из Сочи.

Вячеслав Рыжков