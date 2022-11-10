Минздрав услышал молитвы

Минздрав России разработает правила допуска священнослужителей к пациентам в стационарах. Соответствующие поправки планируется внести в закон «Об основе охраны здоровья». Как объяснили “Ъ” в Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ, проблема обострилась в период пандемии коронавируса: верующие обращались с просьбой пригласить священника в палату, однако им отказывали из-за «отсутствия установленных единых правил допуска».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Минздрав предложил внести в закон «Об основах охраны здоровья» поправки, которые наделяют ведомство полномочиями устанавливать «общие требования» допуска священнослужителей к пациентам в медучреждения, в том числе в реанимацию и отделения интенсивной терапии, а также предоставления условий «для отправления религиозных обрядов, проведение которых возможно в стационарах». Что это за требования, не уточняется. Как пояснили “Ъ” в Минздраве, их определят после принятия законопроекта. Подчеркивается, что нормы будут касаться только священнослужителей религиозной организации, прошедшей «госрегистрацию в соответствии с законодательством РФ».

Общий порядок допуска священнослужителя в больничную палату и право пациента на предоставление условий для отправления религиозных обрядов уже закреплены в статьях 14 и 19 закона. Однако «отсутствие установленных единых правил допуска» на практике вызывает трудности реализации этих прав, говорится в пояснительной записке.

«Вопрос допуска священников в стационары остро встал в период распространения коронавируса»,— рассказал “Ъ” пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Василий Рулинский. По его словам, священников не пускали к верующим, несмотря на их просьбы и обращения родных, игнорируя закрепленное в законе право. В Московской патриархии говорят, что священники начали посещать пациентов с коронавирусом в Москве с апреля 2020 года. Для обращений верующих был организован круглосуточный телефон и сформирована специальная группа священников (сегодня в ней 40 человек). В мае глава Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон рассказывал агентству «РИА Новости», что ежедневно поступали звонки от больных и их близких, однако «с начала эпидемии были только единичные случаи, когда отдельные врачи на свой страх и риск разрешили священникам прийти к верующему пациенту». Тогда по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой Минздрав РФ при участии представителей РПЦ разработал единые правила допуска в больницы священнослужителей. Утверждалось, что на основе этих методических рекомендаций регионы должны были установить свой порядок посещения священниками пациентов.

В этих рекомендациях шла речь о введении в больницах должности сотрудников, которые бы помогали духовенству, руководителям медучреждений поручалось определить для визитов определенные часы. В реанимацию, в паллиативное отделение или к пациенту на грани жизни и смерти священник, согласно рекомендациям, мог прийти, когда потребуется. Ведомство разрешило допуск в палаты священников, которые привиты от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест. Но, если жизни больного угрожала опасность, это требование могло не выполняться. «Разумным» авторам правил представлялось посещение священнослужителем пациента не чаще одного раза в день, однако ограничивать число визитов все же не рекомендовалось. О желании больного пригласить священника ответственному сотруднику должны были сообщать медики (лечащий врач, дежурный врач, палатная медицинская сестра) в течение суток, а в случае угрозы жизни — двух часов.

«Это тоже был шаг вперед,— комментирует рекомендации Минздрава Василий Рулинский.— В настоящее время мы находимся в контакте с министерством и ведем консультации, в том числе по вопросам возможного законодательного регулирования этого вопроса».

В Синодальном отделе уточняют, что с весны 2020 года священники посетили 57 больниц Москвы и Московской области. По примеру столицы такие группы священников «постепенно» появились и в других епархиях. С июля 2021 года в Москве были организованы краткосрочные курсы для православных добровольцев «красных зон». Обучение прошли 640 человек, на служение в отделения с больными коронавирусом по итогам курсов направились около 500 добровольцев.

Наталья Костарнова, Павел Коробов