Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минздрав услышал молитвы

Ведомство разработает правила допуска священнослужителей в больницы

Минздрав России разработает правила допуска священнослужителей к пациентам в стационарах. Соответствующие поправки планируется внести в закон «Об основе охраны здоровья». Как объяснили “Ъ” в Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ, проблема обострилась в период пандемии коронавируса: верующие обращались с просьбой пригласить священника в палату, однако им отказывали из-за «отсутствия установленных единых правил допуска».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Минздрав предложил внести в закон «Об основах охраны здоровья» поправки, которые наделяют ведомство полномочиями устанавливать «общие требования» допуска священнослужителей к пациентам в медучреждения, в том числе в реанимацию и отделения интенсивной терапии, а также предоставления условий «для отправления религиозных обрядов, проведение которых возможно в стационарах». Что это за требования, не уточняется. Как пояснили “Ъ” в Минздраве, их определят после принятия законопроекта. Подчеркивается, что нормы будут касаться только священнослужителей религиозной организации, прошедшей «госрегистрацию в соответствии с законодательством РФ».

Общий порядок допуска священнослужителя в больничную палату и право пациента на предоставление условий для отправления религиозных обрядов уже закреплены в статьях 14 и 19 закона. Однако «отсутствие установленных единых правил допуска» на практике вызывает трудности реализации этих прав, говорится в пояснительной записке.

«Вопрос допуска священников в стационары остро встал в период распространения коронавируса»,— рассказал “Ъ” пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Василий Рулинский. По его словам, священников не пускали к верующим, несмотря на их просьбы и обращения родных, игнорируя закрепленное в законе право. В Московской патриархии говорят, что священники начали посещать пациентов с коронавирусом в Москве с апреля 2020 года. Для обращений верующих был организован круглосуточный телефон и сформирована специальная группа священников (сегодня в ней 40 человек). В мае глава Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон рассказывал агентству «РИА Новости», что ежедневно поступали звонки от больных и их близких, однако «с начала эпидемии были только единичные случаи, когда отдельные врачи на свой страх и риск разрешили священникам прийти к верующему пациенту». Тогда по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой Минздрав РФ при участии представителей РПЦ разработал единые правила допуска в больницы священнослужителей. Утверждалось, что на основе этих методических рекомендаций регионы должны были установить свой порядок посещения священниками пациентов.

В этих рекомендациях шла речь о введении в больницах должности сотрудников, которые бы помогали духовенству, руководителям медучреждений поручалось определить для визитов определенные часы. В реанимацию, в паллиативное отделение или к пациенту на грани жизни и смерти священник, согласно рекомендациям, мог прийти, когда потребуется. Ведомство разрешило допуск в палаты священников, которые привиты от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест. Но, если жизни больного угрожала опасность, это требование могло не выполняться. «Разумным» авторам правил представлялось посещение священнослужителем пациента не чаще одного раза в день, однако ограничивать число визитов все же не рекомендовалось. О желании больного пригласить священника ответственному сотруднику должны были сообщать медики (лечащий врач, дежурный врач, палатная медицинская сестра) в течение суток, а в случае угрозы жизни — двух часов.

«Это тоже был шаг вперед,— комментирует рекомендации Минздрава Василий Рулинский.— В настоящее время мы находимся в контакте с министерством и ведем консультации, в том числе по вопросам возможного законодательного регулирования этого вопроса».

В Синодальном отделе уточняют, что с весны 2020 года священники посетили 57 больниц Москвы и Московской области. По примеру столицы такие группы священников «постепенно» появились и в других епархиях. С июля 2021 года в Москве были организованы краткосрочные курсы для православных добровольцев «красных зон». Обучение прошли 640 человек, на служение в отделения с больными коронавирусом по итогам курсов направились около 500 добровольцев.

Наталья Костарнова, Павел Коробов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...