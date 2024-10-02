В удостоверение инноватора добавят строк

Минэкономики предлагает повысить доступность финансирования для инновационного бизнеса — ведомство дополняет таксономию технологического суверенитета новыми отраслевыми направлениями и финансовыми инструментами. Теперь на кредиты по сниженным ставкам смогут претендовать проекты высокоскоростных магистралей (ВСМ), строительства электростанций и редкоземельных месторождений. Бизнес сможет выпускать облигации для финансирования технологических проектов, а лизинговые компании — получать кредиты при закупках продукции у инновационного бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило проект постановления правительства, расширяющий периметр таксономии технологического суверенитета — критериев инвестпроектов, интересных государству с точки зрения импортозамещения и инновационного развития экономики. Соответствие проектов таксономии не предполагает прямой поддержки бюджета, но по плану должно открывать доступ к более доступному рыночному финансированию — ЦБ смягчает регулирование для банков в рамках финансирования таких проектов (снижая коэффициенты риска по таким кредитам).

Таксономия, напомним — механизм оценки степени важности инвестпроектов для экономики. Она разделяет их на две категории: нацеленные на достижение технологического суверенитета (создание новых мощностей и технологий в отраслях со степенью локализации менее 50%) — и на структурную адаптацию экономики за счет переориентации экспорта (см. “Ъ” от 27 апреля 2023 года). В Минэкономики “Ъ” сообщили, что проекты таксономии уже реализуются в энергетической промышленности, автомобилестроении, железнодорожном машиностроении и фармацевтике в 15 регионах. Всего «в портфеле» — 23 проекта на 493,9 млрд руб., в апреле 2024 года было 12 на 264,8 млрд руб. «Рост числа проектов произошел при ключевой ставке в диапазоне 16–18% годовых. Разработанные изменения таксономии будут способствовать дальнейшему повышению инвестактивности в тех отраслях экономики, развитие которых критически важно для достижения технологического суверенитета нашей страны»,— отмечает первый замглавы Минэкономики Илья Торосов.

Проект Минэкономики дополняет таксономию новыми направлениями и критериями — это возведение электростанций, развитие новых месторождений редкоземельных металлов, генерации возобновляемой, водородной и атомной энергетики и строительства высокоскоростных магистралей.

Совместно с Минэкономики в обновлении таксономии участвовал ВЭБ.РФ. Вице-президент по устойчивому развитию ВЭБ.РФ Андрей Байда напоминает, что изначально таксономия задумывалась как живой инструмент, который будет регулярно обновляться в соответствии с потребностями государства и бизнеса. «Ее рсширение вызвано сразу несколькими факторами: исполнение поручений президента (например, в случае с добавлением ВСМ и производством высокоскоростных поездов), запрос бизнеса с существенным набором перспективных проектов в обрабатывающей промышленности и высокотехнологичного машиностроения (например, строительство электростанций с российскими турбинами), а также запросы министерств, которые скоординированы с выполнением национальных целей развития»,— объясняют в ВЭБ.РФ. Совокупный объем дополнительных таксонов (разновидностей проектов) — свыше 300.

Минэкономики предлагает запустить и новые механизмы финансирования таких проектов — облигации, а также кредиты для лизинговых компаний, приобретающих продукцию производителей, соответствующих критериям технологического суверенитета. По словам Андрея Байды, линейка инструментов расширяется в ответ на запрос бизнеса, который структурирует сделки с привлечением облигационных инструментов. Лизинг же актуален в авиастроении, железнодорожном машиностроении и судостроении. «Для того чтобы произвести больше самолетов или локомотивов, кредит обычно берет лизинговая компания, которая покупает и впоследствии сдает самолеты и локомотивы лизингополучателю, а не завод, который эти самолеты и локомотивы производит»,— разъясняют в ВЭБ.РФ.

Диана Галиева