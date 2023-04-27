Именем технологического суверенитета

“Ъ” узнал детали работы нового механизма поддержки приоритетных проектов — кредитования проектов в рамках технологической таксономии, предполагающего выдачу коммерческими банками займов с более доступными ставками за счет понижения коэффициентов риска для проектов, интересных государству. Ожидается, что выдача первых таких займов начнется во втором полугодии. К 2030 году прогнозируется кредитование на сумму 15–20 трлн руб., что должно за это время повысить долю обрабатывающей промышленности в корпоративном кредитном портфеле вдвое с нынешних 12–15%. Таксономия, прежде всего ориентированная на рыночные инструменты, станет механизмом поддержки, который откроет приоритетным проектам доступ и к инструментам госстимулирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Применение таксономии проектов технологического суверенитета может существенно нарастить объемы банковского финансирования обрабатывающей промышленности — как сообщил “Ъ” первый зампред ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко, ожидается, что за счет нее доля проектов в корпоративном кредитном портфеле с текущих 12–15% увеличится вдвое к 2030 году. Таксономия (система оценки проектов по степени важности для экономики), напомним, разделяет их на две категории: нацеленные на достижение техсуверенитета (за счет создания новых мощностей и технологий в отраслях со степенью локализации менее 50%) и на структурную адаптацию экономики за счет переориентации экспорта РФ (см. “Ъ” от 18 апреля). Под эти проекты готовится регулирование ЦБ — снижение коэффициентов риска при их кредитовании, что позволит банкам снижать ставки.

Как сообщили “Ъ” в Минэкономики, ожидать выдачи кредитов в рамках таксономии можно во втором полугодии — после вступления в силу стимулирующих норм ЦБ. По оценкам ВЭБ.РФ, к 2030 году ожидается выдача таких кредитов на 15–20 трлн руб.— за счет снижения ставки на 0,5–1 п. п. по сравнению с рыночной. Де-факто речь идет о рыночном механизме поддержки — по словам Алексея Мирошниченко, инструмент позволит «системно сместить фокус» кредитования, синхронизировав его с промышленной политикой.

Особенность механизма, поясняет Алексей Мирошниченко, в том, что «государство не выделяет на это средства и не отказывается, как, например, в случае с налоговыми льготами, от поступлений». Решения принимает банк, который оценивает проект и его риски,— в случае сомнений он может обратиться в экспертную организацию, а при противоречивых заключениях может быть задействована уже межведомственная комиссия. В ВЭБ ожидают, что регуляторные послабления повысят доступность рыночных займов для инвесторов и их объем. Возможны и синдицированные кредиты под такие проекты — в том числе, добавляет господин Мирошниченко, в рамках фабрики проектного финансирования с участием ВЭБ (сейчас около 10% проектов, которые рассматриваются в рамках фабрики, соответствуют таксономии).

В Минэкономики согласны, что механизм «действительно рыночный, но учитывает возможность господдержки — банк определяет условия кредитования самостоятельно, учитывая как экономию капитала, так и возможные дополнительные стимулы со стороны правительства, если таковые ожидаются при реализации проекта». То есть сама таксономия становится стержневым механизмом поддержки нужных государству для техсуверенитета проектов, на который могут быть нанизаны разные по формату инструменты стимулирования — как рыночного (при подключении банков к процессу), так и государственного (инвестиционные налоговые вычеты, поддержка в рамках кластерной инвестплатформы).

Проекты, получившие более выгодные займы в банках со ссылкой на таксономию, будут включаться в реестр ВЭБ. На его основании ЦБ будет верифицировать обоснованность применения банками регуляторных послаблений. По сравнению с получением бюджетных средств, рассказывает Алексей Мирошниченко, цена «ошибки» невысока: если окажется, что проект не соответствует таксономии или перестал ей соответствовать, банк перейдет на обычный риск-стандарт — тогда для него финансирование этого проекта станет на 0,5–1 п. п. менее выгодным — или же, если это предусмотрено договором, повысит ставку «до обычной». При невыполнении обязательств по госсубсидиям, напомним, инвестор обязан еще и возместить льготы в бюджет. Ожидается, что это обстоятельство повлияет и на готовность инвесторов рисковать.

В ВЭБ указывают на готовность корректировать таксономию по результатам работы первой редакции и в ответ на запрос рынка добавлять недостающие критерии для запуска отсутствующих в России производств. Сценарий, при котором придется, напротив, исключать таксоны из перечня, также рассматривается — в случае, если в России появятся новые производства. Впрочем, по мнению господина Мирошниченко, такой пересмотр потребуется примерно через пять лет, когда инвесторы выведут продукцию и смогут освоить рынок.

Евгения Крючкова, Диана Галиева