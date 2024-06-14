Охрана интеллектуальной собственности скидок не дает

В связи с ростом заявок на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности Роспатент нуждается в дополнительном финансировании — средства необходимы на увеличение числа экспертов и развитие IT-сервисов. Для решения проблемы Минэкономики предложило отменить льготу в размере 30% при электронной подаче заявлений для получения ряда госуслуг, а также увеличить размер патентных пошлин. Предполагается, что в результате соответствующих изменений доходы бюджета вырастут до 2027 года на 10,9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило проект постановления правительства, предусматривающий в том числе отмену льготы в размере 30% при подаче заявлений в Роспатент в электронном виде для получения ряда госуслуг, а также увеличение размера взимаемых патентных пошлин. Документ, разработанный по поручению Белого дома и опубликованный на портале regulation.gov.ru, вносит изменения в постановление правительства №941 от 10 декабря 2008 года.

Как отмечают в Минэкономики, нововведения призваны решить проблему недофинансирования Роспатента — бюджетные ассигнования на работу службы с 2020 года практически не увеличились, при этом после 2022 года растет число заявок на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (товарные знаки, географические указания и другие).

Так, в результате санкций, обусловленных военной операцией России на Украине, российские компании начали активно занимать освободившиеся после ухода иностранных производителей и правообладателей ниши. «Ежегодно Роспатент фиксирует устойчивый тренд на рост поступления заявок на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации от российских организаций и граждан. За последние четыре года объем поступивших заявок вырос более чем на 40%»,— говорится в документах Минэкономики. Напомним, что в 2023 году российские заявители компенсировали снижение патентной активности иностранных — после спада в 2022 году число заявок отечественных авторов выросло на 8,7%, до 20,6 тыс. Активнее всего российские заявители хотели получать патенты в таких областях, как фармацевтика и автомобилестроение, де-факто занимая ниши ушедших поставщиков технологий из развитых стран, вероятно, в ожидании спроса, который на рынке создаст запрос Белого дома на «технологический суверенитет» с уже объявленными приоритетами (см. “Ъ” от 16 февраля).

Эффективное развитие Роспатента требует роста числа экспертов и развития IT-сервисов с целью возможности оказания услуг в проактивном режиме, и, как следствие, службе требуются дополнительные средства — 1,5 млрд руб. в 2024 году и 2,2 млрд руб. в последующие годы. «Отсутствие соразмерного финансирования Роспатента может негативно повлиять на сроки рассмотрения заявлений и сроки поступления доходов в федеральный бюджет, а также на реализацию мер по повышению технологического суверенитета государства»,— отмечается в документах.

Предполагается, что изменения позволят получить доходы в размере более 1,5 млрд руб. в 2024 году и более 3 млрд руб. в 2025–2027 годах.

Отметим, что льгота в размере 30% от стоимости пошлины при электронной подаче заявок была введена в 2017 году для стимулирования обращений в ведомство в дистанционной форме. На сегодняшний день более 80% поступающих в Роспатент заявлений подаются в электронном виде, в связи с чем нет необходимости в поощрительных мерах, поясняют в Минэкономики. Проект предусматривает также увеличение размера взимаемых патентных пошлин за осуществление юридически значимых действий с учетом уровня накопленной с 2014 по 2024 год инфляции. Предполагается, что в результате реализации документа расходы физических и (или) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вырастут в среднем на 14,5%.

Венера Петрова