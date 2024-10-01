На госплатформе показался план денег

На единую госплатформу по противодействию мошенничеству в интернете планируется выделить более 6 млрд руб. из бюджета, а войти в нее могут все банки, операторы связи и цифровые платформы. Оператором, по данным “Ъ”, станет Минцифры. Эксперты указывают, что создание подобной системы несет риски концентрации критически важной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На создание «ТелекомЦерта» — общей платформы обмена информацией между банками, операторами связи и цифровыми платформами для борьбы с мошенничеством — планируется выделить 6,1 млрд руб. из федерального бюджета до 2030 года, следует из предварительной версии федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности» (есть у “Ъ”), который войдет в национальный проект «Экономика данных» (по поручению президента РФ должен стартовать в 2025 году).

Из документа следует, что платформу должны создать в 2025 году для «автоматизации взаимодействия уполномоченных органов и организаций, в том числе для мониторинга утечек персональных данных».

К «ТелекомЦерту» к 2030 году планируют подключить все финорганизации, операторов связи и «цифровые платформы». В их число могут войти владельцы соцсетей, маркетплейсов и разработчиков мобильных приложений (см. “Ъ” от 21 августа). Сейчас в РФ для противодействия мошенничествам уже существует ряд государственных платформ: ГосСОПКА (ФСБ), «Антифрод» (Роскомнадзор), «Антифишинг» (Минцифры) и ФинЦЕРТ (ЦБ).

В системе предполагается наличие «единого окна» для приема обращений граждан и компаний о мошенничестве. Авторы документа предполагают, что система позволит сократить время блокировки фишинговых и мошеннических ресурсов с восьми до четырех часов к 2030 году.

В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко “Ъ” сказали, что параметры федерального проекта еще прорабатываются, «а до его утверждения говорить о предусмотренных им планах преждевременно». В Минцифры “Ъ” подтвердили, что создание единой антифрод-платформы планируется, но ее параметры находятся на межведомственном согласовании.

Источник “Ъ” на телеком-рынке объясняет, что оператором системы будет Минцифры, однако исполнитель системы пока не определен.

Источник “Ъ”, знакомый с ходом реализации нацпроекта, добавляет, что инициатива обсуждается с 2018 года, но пока не была реализована «из-за столкновений интересов операторов связи, банков и госорганов».

Опрошенные “Ъ” операторы связи и банки поддерживают проект. В «Вымпелкоме» считают, что создавать «подобную платформу необходимо с учетом всех имеющихся наработок и продуктов». В «МегаФоне» говорят, что сейчас Минцифры занимается «разработкой ее концепции». В t2 (бывший Tele2) добавляют, что «проект архитектуры системы» операторам не предоставили. В Т-банке (бывший Тинькофф-банк) считают, что оперативный обмен информацией между участниками рынка и силовыми ведомствами «поможет эффективнее предотвращать мошенничество по всем фронтам». В «Яндексе» и «Сбере» не ответили на запрос, в VK и МТС отказались от комментариев.

Необходимо, чтобы участники рынка начали делиться в режиме реального времени «хотя бы минимальной информацией о фактах и способах мошенничества», считает директор департамента методологии кибербезопасности «Ростелекома» Михаил Савельев. Это, по его мнению, позволит обогатить модели реагирования на угрозы всех участников обмена.

Платформа требует серьезной защиты, чтобы нивелировать всевозможные риски кибербезопасности, в то же время отмечает руководитель отдела консалтинга и аудита Angara Security Александр Хонин. «Создание такой системы сопряжено с риском концентрации критически важной информации в одном месте. Это может сделать платформу целью кибератак»,— добавляет директор центра противодействия кибермошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко.

Алексей Жабин, Татьяна Исакова