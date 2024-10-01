IT-компании теряют льготы

IT-компании просят отменить изменение условий льготного кредитования. После того как ключевая ставка выросла, МСП Банк повысил ставку по льготным программам для технологических организаций более чем в три раза. Так, с 15 октября показатели увеличатся с 3% до 10%, уточняется, что при недостатке финансирования ставка может подняться до рыночной. Ведущие технологические компании обратились с письмом в Минцифры, в нем они просят содействия по возвращению льготных условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Один из авторов письма, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев уверен, что малому бизнесу это грозит банкротством: «Мы видим односторонний рост ставки больше чем в три раза только с небольшим предупреждением. В письме от МСП Банка уточняется, что, если дополнительное финансирование от государства не появится, ставка может быть рыночной. Это, наверное, уже за 20%.

1,5 тыс. компаний запланировали свой бизнес: развивать технологии искусственного интеллекта, медицинские системы, туристические, финансово-экономические программы. Малый бизнес очень быстро, хорошо и интересно стартует. Они сняли офис под этот кредит, наняли персонал, заключили договор. У малого бизнеса нет подушки безопасности, они часто полностью делают ставку на какой-то один проект. Часть из них, может, как-то выкрутится, но если ничего не изменится, то остальные станут банкротами.

В письме в Минцифры мы предлагаем найти какой-то мягкий выход из этой ситуации, чтобы не с 3% до 20% был рост, а какой-то постепенный, поэтапный выход. Или ввести более высокие проценты для новых компаний. Разумный компромисс всегда можно найти, тот бюджет, который есть, просто более эффективно и предсказуемо расписать».

Как пишут «Ведомости», программа «Взлет — от стартапа до IPO» стартовала весной 2022 года. В бюджете кредитования было заложено 4 млрд руб., примерно половина этих средств приходилась на 2024 год. Отмечается, что повышение ставки по льготным займам применят не только к новым, но и уже имеющимся контрактам.

При этом все изменения должны быть отражены в договоре, напоминает руководитель агентства «Бизнесдром» Павел Самиев: «В одностороннем порядке условия по действующим договорам изменять нельзя. Бывают плавающие ставки или какие-то гибкие условия, которые могут меняться исходя из того, как меняются какие-то ковенанты. То есть та же самая ключевая ставка может влиять на ставку кредита, но это заложено в договоре. Может быть реструктуризация, изменения, которые согласовываются сторонами, то есть банком и заемщиком, или же принимаются при наступлении определенных событий, в таком случае может меняться и ставка, и условия, и сроки. Но это опять же заложено в договоре.

Есть программы, которые пока работают. Это программы "ПСК" и " 1764" — кредиты на инвестиционные цели для компаний приоритетных отраслей. Ими не все отрасли могут воспользоваться, но достаточно широкий круг. в основном производственные, технологические компании. Ставки, конечно, там выше и зависят от того, какая сейчас ключевая ставка, там достаточно сложный расчет. Программа будет реформироваться, изменится со следующего года, в будущем там будет привязка менее жесткая, и для малого бизнеса, наверное, будут более приемлемые условия».

Ставка 3% была предусмотрена по кредитам для высокотехнологичных, инновационных предприятий малого и среднего бизнеса. Как пишет Forbes, одним из условий получения такого займа было устойчивое развитие компании в течение трех лет.

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Анна Кулецкая