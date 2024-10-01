Автокредиты малых банков исчезают с рынка

По итогам июля 2024 года 44,1% портфеля автокредитов пришлось на крупнейшие банковские группы, 36,7% — на малые и средние банки. При этом еще в январе 2022 года доля небольших банков в портфеле автокредитов превышала 50%. Это связано с уходом с рынка кэптивных банков европейских производителей. Китайские автопроизводители не заинтересованы в создании собственных банков, предпочитая работать с крупнейшими группами. Для малых и средних банков перспективным остается направление кредитования авто с пробегом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными Объединенного кредитного бюро (ОКБ) по итогам июля 2024 года. Согласно им, на конец месяца 44,1% портфеля автокредитов пришлось на крупнейшие банковские группы, 36,7% — на малые и средние банки, доля крупных банков сохранилась на уровне 19%, как и в течение последних полутора лет. При этом доля малых и средних банков в сегменте автокредитования показывает быстрые темпы снижения с 2022 года: по данным ОКБ, в январе 2022 года доля таких банков в общерыночном портфеле автокредитов превышала 50%. Доля крупнейших банковских групп при этом росла: с начала года на 5,5 п. п., с начала 2022 года — на 15,4 п. п.

В исследовании ОКБ к крупнейшим банкам отнесены «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, Т-банк; к крупным — Совкомбанк, Почта-банк, МТС-банк, Хоум-банк, «Открытие», Газпромбанк, «Ренессанс», Россельхозбанк, Промсвязьбанк, ОТП-банк, Райффайзенбанк, «Русский стандарт», Росбанк, «Уралсиб».

Рынок автокредитования уже несколько кварталов находится вблизи исторических максимумов. По данным Frank RG, в июле было выдано 162,8 тыс. автокредитов на сумму 239,1 млрд руб. В августе — 152,4 тыс. на сумму 221,2 млрд руб. (см. “Ъ” от 6 сентября). В августе и сентябре тренд на рост доли крупнейших банков продолжился, сходятся во мнении участники рынка. И регуляторные меры банка России (повышение надбавок за риск в автокредитовании; см. “Ъ” от 26 апреля) не являются тут определяющим фактором, указывает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

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До 2022 года доля кэптивных банков автомобильных марок была значительной и они еще присутствовали на рынке, говорит руководитель направления по работе с автопроизводителями Альфа-банка Илья Долгих. «Соответственно, с учетом их большей доли в материнских марках доля банков "всего" была ниже,— поясняет он.— В последние годы рост доли крупнейших банков обусловлен ростом количества совместных программ с автопроизводителями и развитием постзалоговых автокредитов».

У крупнейших банков больше возможностей для согласования совместных программ с производителями/дистрибуторами новых на российском рынке китайских автомобилей, признает исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Китайские автопроизводители пока не рассматривают для себя варианты создания кэптивных банков (см. “Ъ” от 20 мая). При этом для участия в тендерах с производителями к банкам предъявляются высокие требования на продукт, технологии и региональное покрытие, зачастую средние и мелкие банки не готовы конкурировать по этим условиям, из-за чего могут не развивать партнерство с брендами, рассказывает начальник управления «Автокредитование» банка ВТБ Алексей Бочарников. Более того, автодилеры и производители ограничивают количество участников и среднюю долю игрока в партнерских программах, что создает своего рода барьер для увеличения доли внутри бренда/салона для крупнейших банков.

Для попадания в программу автокредитования с господдержкой на приобретение новых отечественных автомобилей банки также должны соответствовать ряду требований, поэтому их перечень небольшой и периодически меняется, добавляет директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова. Средние и мелкие банки в основном специализируются на продажах авто с пробегом, однако и этот рынок в последнее время сокращается: привычные европейские марки с пробегом надлежащего для кредитования качества и возраста заканчиваются на рынке, вторичный рынок китайских авто еще не сформирован, как и не сформирована банковская экспертиза по их оценке китайских авто с пробегом (см. “Ъ” от 22 апреля).

Полина Трифонова