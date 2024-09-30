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Владимир Лисин вызвал «Фрутоняню»

Принадлежащие ему структуры могли приобрести АО «Прогресс»

Владелец НЛМК и один из богатейших людей России Владимир Лисин мог стать собственником крупного производителя детского питания АО «Прогресс» (бренд «Фрутоняня»). Сумма сделки оценивается в 85 млрд руб. Миллиардеру покупка «Прогресса» позволит усилить собственный аграрный портфель за счет новых брендов.

Владимир Лисин (2019 год)

Владимир Лисин (2019 год)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Лисин (2019 год)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Структуры Владимира Лисина приобрели АО «Прогресс» (основные бренды — «Фрутоняня», «Малышам» и «Липецкий бювет»), сообщил Telegram-канал «M&A Новости». Информацию подтвердили два источника “Ъ”, знакомые с ситуацией. Они не раскрыли условия соглашения. Представители «Прогресса» и господина Лисина на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

АО «Прогресс» существует с 1988 года. Выпускает детское питание, соки, овощные и фруктовые пюре, готовые супы, каши и т. д. Производственный комплекс находится в Липецке и позволяет выпускать 2 млрд упаковок в год.

В 2001 году компанию выкупил производитель соков «Лебедянский», который, в свою очередь, в 2008 году был продан за $1,4 млрд PepsiCo. Однако АО «Прогресс» в эту сделку не вошло. Этот бизнес начали развивать самостоятельно бывшие собственники «Лебедянского» Ольга Белявцева, Николай и Юрий Борцовы.

После кончины господ Борцовых их доли в «Прогрессе» получили наследницы — Нина и Светлана Борцовы. На конец 2023 года они вместе с Ольгой Белявцевой контролировали более чем по 25% бизнеса «Прогресса» через АО «Прогресс Капитал», говорится в пояснении к бухгалтерскому балансу последней компании.

Согласно СПАРК, выручка АО «Прогресс» в 2023 году достигла почти 38 млрд руб., увеличившись на 14,7% год к году, чистая прибыль сократилась на 21,8%, до 6,4 млрд руб. Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный предполагает, что рыночная стоимость компании могла составить 80–85 млрд руб.

По оценкам ассоциации «Союзмолоко», АО «Прогресс» занимает 10–12% розничного рынка молочной продукции для детей. Это третье место среди всех игроков.

Согласно NielsenIQ, спрос на детское питание в рознице с июля 2023 года по июль 2024-го в натуральном выражении вырос на 13,5% год к году, в деньгах — на 16,7%. При этом конкуренция в этом сегменте сдержанная. В этой категории товаров за рассматриваемый период появилось 63 новых бренда, что на 35% меньше год к году, уточнили в NielsenIQ.

На пищевые кластеры приходится более 40% новых инвестпроектов

Продажу АО «Прогресс» его собственники рассматривали с 2011 года. Претендентами в разное время выступали структуры Nestle и Danone (см. “Ъ” от 26 ноября 2018 года). Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов не исключает, что длительный период поиска покупателя мог быть связан с высокой стоимостью актива: успешно продав «Лебедянский», собственники, вероятно, рассчитывали на схожие мультипликаторы. Инвестиционный банкир Илья Шумов не исключает, что Владимир Лисин вложит в «Прогресс» средства, полученные от продажи прошлой осенью грузового оператора — Первой грузовой компании. Эта сделка оценивалась в 200–220 млрд руб. (см. “Ъ” от 3 октября 2023 года).

Господин Лисин занимает третье место в рейтинге миллиардеров Forbes с состоянием в $26,6 млрд. Основной его бизнес — НЛМК. Бизнесмен консолидировал свои аграрные активы в группе «Румелко», объединяющей молочные комплексы в Тверской, Калужской областях, Алтайском крае общей мощностью 180 тыс. тонн в год. Растениеводческий дивизион включают 65 тыс. га земель.

Владимир Лисин, основной акционер НЛМК, в интервью проекту «Сноб» в апреле 2016 года:

«Первый раз я заработал ящик бананов в шесть лет: поучаствовал в разгрузке вагонов».

Марат Ибрагимов предполагает, что приобретение АО «Прогресс» может позволить Владимиру Лисину усилить собственный аграрный портфель за счет линейки новой продукции, создавать вертикально интегрированный агропромышленный холдинг с широкой географией продаж и, возможно, международной экспансией. Артем Моторный называет АО «Прогресс» «хорошим защитным активом». «Потребители в последнюю очередь экономят на детях, и сейчас сегмент растет, в том числе за счет новых товарных групп с высокой добавленной стоимостью»,— отмечает эксперт. Одновременно он считает фактором риска для этой индустрии снижение рождаемости. В январе—июне 2024 года в России, по данным Росстата, родилось 599,6 тыс. детей, что на 2,7% меньше год к году.

Александра Мерцалова

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