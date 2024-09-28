NYT: WADA перед Олимпиадой в Париже потеряло 900 допинг-тестов

Проблемы с базой Всемирного антидопингового агентства (WADA) в мае привели к повреждению, отсутствию или некорректности данных как минимум в 2 тыс. дел, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По их данным, из-за сбоя агентство перед Олимпиадой в Париже даже потеряло более 900 результатов тестов спортсменов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил. Само WADA это отрицает.

По данным газеты, о проблемах с компьютерной базой данных руководство WADA было проинформировано на заседании в конце мая. Из-за сбоя агентство не могло определять, какие антидопинговые дела ему следует отслеживать, а его юристы не были уверены в корректности данных спортсменов, которым предстояло принять участие в Олимпийских играх. Некоторые должностные лица, включая нескольких юристов, были обеспокоены, что недостатки в системе WADA могли позволить спортсменам, подозреваемым в употреблении допинга, принять участие в Олимпиаде.

WADA подтвердило проведение встречи в мае, однако, по версии агентства, это было техническое совещание, касающееся переноса данных из старой системы данных (LRM) в новую (RMC). При переносе у юридического отдела возникли трудности с поиском данных в RMC. Однако вся полная информация по-прежнему сохранилась и была доступна в LRM, заверили в антидопинговом агентстве. Оно отрицает, что технические проблемы могли повлиять на Олимпиаду и Паралимпийские игры в Париже.

«Полные данные были доступны в любое время, и все данные, связанные со спортсменами, отправляющимися в Париж, были надлежащим образом проверены WADA... Вместо того чтобы следовать фактам, издание снова решило поддаться влиянию источников с сомнительными мотивами в рамках кампании по дискредитации WADA»,— прокомментировало агентство публикацию.

Весной разразился скандал после материала NYT о том, что WADA не стало применять наказание к 23 китайским пловцам, в пробах которых были выявлены следы триметазидина. Почти половина из этих спортсменов приняли участие в Олимпиаде. WADA объяснило, что не сумело опровергнуть версию Китайского антидопингового агентства о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организм спортсменов. Якобы заражение произошло через использование общей кухни для приготовления пищи. Это вызвало возмущение Антидопингового агентства США. В июле выяснилось, что положительный результат дали пробы еще двух китайских пловцов. Однако в ответ на обвинения американцев в том, что WADA и CHINADA покрывали китайских пловцов, употреблявших допинг, WADA заявило, что американцы сами нарушали регламент.

Подробности — в материале «Ъ» «Не допинг, и точка».

Лаура Кеффер