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Коммерсантъ FM
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Израиль призвал жителей двух кварталов Бейрута немедленно эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей двух кварталов южного пригорода Бейрута немедленно эвакуироваться, сообщил представитель ЦАХАЛа Авихай Эдри. По данным израильской армии, в этих кварталах размещены объекты ливанской группировки «Хезболла». Представитель ЦАХАЛа также анонсировал в ближайшие часы удары по пригороду Бейрута, где, по его словам, расположены подземные стратегические объекты ливанской группировки.

«Жителям южного пригорода Бейрута: район Лайлаки, район Хадас, вы находитесь в непосредственной близости от объектов "Хезболла", и ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вы обязаны немедленно эвакуироваться из зданий и находиться на расстоянии не менее 500 метров от них»,— сказано в публикации представителя ЦАХАЛ в соцсети Х.

Вечером 27 сентября армия Израиля нанесла крупнейший с текущей эскалации авиаудар по штаб-квартире «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута — Ад-Дахия. Пресс-секретарь ЦАХАЛа сообщил, что целью атаки были «террористические объекты, угрожающие гражданам Израиля в Ливане».

Axios со ссылкой на израильские источники передавало, что целью израильского удара был генсек группировки Хасан Насралла. AFP со ссылкой на источник в группировке писал, что генсек не пострадал. Как сообщал аффилированный с «Хезболлой» телеканал «Аль-Манар», в результате удара в Бейруте были полностью разрушены четыре здания, погиб один человек, 50 пострадали.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Израиль решил бить по-крупному».

Ольга Семеновых

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