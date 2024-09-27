«Газпром» рассматривает Африку как перспективный рынок сбыта

«Газпром» (MOEX: GAZP) рассматривает Африку как регион с высоким потенциалом для продажи своего газа и изучает такие варианты, как газомоторное топливо, малотоннажный СПГ и газовая генерация. Об этом сообщил глава департамента ПАО «Газпром» и генеральный директор «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога во время сессии «Россия— Африка: раскрытие потенциала энергетического сотрудничества» на Российской энергетической неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Хандога

Фото: Александр Щербак / ТАСС Дмитрий Хандога

Фото: Александр Щербак / ТАСС

«Мы видим в африканском континенте возможность для реализации российского природного газа. Как значимая газовая компания "Газпром" обладает обширными запасами, и сейчас существуют эффективные методы транспортировки газа по всему миру, прежде всего с помощью СПГ и морских перевозок»,— отметил он (цитата по ТАСС).

Кроме того, «Газпром» изучает проекты, связанные с газомоторным топливом и малотоннажным СПГ, о которых может сообщить на Африканской энергетической неделе в Кейптауне, добавил Дмитрий Хандога. Он отметил, что у российской компании уже есть наработки в этой области, которые были реализованы в Армении, Кыргызстане, Бангладеш и странах Латинской Америки.

Крупные российские нефтегазовые компании работают в Африке уже давно. Так, «Газпром» совместно с национальной Sonatrach ведет разведку шельфа Алжира, а «Роснефть» участвует в добыче на шельфе Египта. По данным ОПЕК на конец 2023 года, Африка имела самый низкий в мире уровень энергопотребления на душу населения. Однако, по прогнозам организации, к 2045 году спрос на нефть в Африке вырастет на 80%.

Подробнее о том, как началась энергетическая неделя,— в публикации «Ъ» «Углеблагородное собрание».

Матвей Иващенко