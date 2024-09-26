Углеблагородное собрание

26 сентября президент России вместе с коллегой из Экваториальной Гвинеи приехал в Манеж, где началась Российская энергетическая неделя, и предупредил участников форума, что они тут надолго. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников рассказывает, что было до и после.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты Экваториальной Гвинеи (слева) и России (справа) приняли живое участие в форуме

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президенты Экваториальной Гвинеи (слева) и России (справа) приняли живое участие в форуме

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

До начала пленарной сессии в фойе вручали премию «Энергия пера». Ждали пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Фотокорреспонденты сидели, раскинув ноги и, как обычно, полукругом, в центре которого должен был оказаться пока что воображаемый господин Песков. Мимо проходила дама из организаторов. Увидев эту картину, которая показалась ей просто возмутительной, дама укоризненно сказала:

— Ну вы бы хоть на колени встали!

Ситуация, в которой журналисты встанут на колени перед Дмитрием Песковым, не казалась исключительной.

И некоторые даже постарались исполнить. Но есть еще до сих пор и такие, кто просто потупился.

Причем, как говорится, было бы из-за чего вставать на колени. Выяснилось, что Дмитрий Песков даже не член жюри премии. Собственно говоря, он сам в этом признался ведущему Сергею Брилеву, по старой памяти навестившему премию из своего латиноамериканского далека. Это было странно: господин Песков — известный любитель войти в какое-нибудь жюри. Но тут, очевидно, все не выходит.

Зал тем временем был уже почти полон (а зря: ждать было еще не меньше часа). Порадовали талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ.— “Ъ”) в своих характерных и тревожных черно-белых одеждах.

С каждым форумом (ПМЭФ, ВЭФ...) их становится все больше и больше, и они очень грамотно рассаживаются: по одному, в разных местах и концах зала.

Я раньше думал, это для того, чтобы не пропустить ни одного журналиста, и так засматривающегося на каждого из них. Но теперь не знаю, что и думать. Такое впечатление, что еще один-два таких форума — и они могут захватить законную власть на пленарной сессии: все, что нужно для грамотной осады зала, они делают уже сегодня, а движения их доведены, прямо скажем, до автоматизма.

Но еще больше тревоги внушал севший в первый ряд Владимир Богданов, глава, как известно, «Сургутнефтегаза». Он был в медицинской маске, натянутой считай что до самых глаз, и при этом так энергично глотал какие-то таблетки, что казалось, он пытается на что-то решиться, но пока не может (и, возможно, к счастью). На какое-то время он исчез из зала, а когда снова возник перед самым появлением президента России, то был уже без маски, чем только усугубил волнение окружающих, видевших его четверть часа назад. Ведь таблетки-то уже проглотил.

Некоторые, в отличие от него, все же опоздали к началу, и из рации недалеко от входа в зал слышалось:

— Тут один хочет войти, чуть не в первый ряд!

— Кто такой? Фамилия как?

— Какой-то Дюков.

— Щас... Этот должен пройти!

— Вас понял!

А вот Игорь Шувалов, глава ВЭБ.РФ, припозднившись, во что бы то ни стало на свое место в первом ряду деликатно не стремился, оставаясь в полутьме незаметным и пронзительно одиноким, как Печорин у подошвы Машука после трех порций кислосерной воды.

Владимир Путин пришел с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, человеком очень немолодым и шедшим к своему месту на сцене медленно, короткими шажками, отчего и господин Путин сбивал свой широкий шаг президента России.

Президента Экваториальной Гвинеи можно было понять. Он и в 1979 году, когда в результате государственного переворота сверг и казнил своего родного дядю (прежде назначившего Теодоро командовать Национальной гвардией), был не таким уж молодым человеком. А с 1979 года он бессменно несет свою президентскую ношу (было что обсудить с президентом России через полтора часа на двусторонних переговорах в Кремле).

То есть он Брежнева видел!

Владимир Путин объяснил в своей речи на форуме, что, когда энергетика работает спокойно, повышается благополучие граждан, причем во всем мире.

— К сожалению,— добавил он,— эта прописная истина все меньше принимается в расчет теми, кто взял на вооружение механизмы незаконных санкций и полагает, что сможет применить их с выгодой для себя и в сфере энергетики.

Без сомнения, президент России думал об этом. В каком-то смысле эта мысль не дает ему покоя:

— Исторически сложилось так, что именно в руках Запада оказались сосредоточены основные элементы обеспечивающей инфраструктуры глобального энергетического рынка. Имею в виду инновационные решения по добыче сырья, логистику, страхование поставок ресурсов, а также систему платежей за эти операции — словом, то, что наравне с технологиями формирует своего рода платформу мировой энергетики. Западные элиты полагали, что могут перекрыть доступ к этим услугам тем странам, которые неугодны им в политическом плане, таким образом, выставить их якобы на обочину прогресса, а на самом деле просто выдавить с рынка!

В зале, по словам организаторов, сидели представители 50 стран (а не только талибы; движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ.— “Ъ”), причем именно тех, которые горячо согласились бы как раз с такой постановкой вопроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Афганистан на форуме представлен талибами, у которых психология победителей (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ.— “Ъ”)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Афганистан на форуме представлен талибами, у которых психология победителей (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ.— “Ъ”)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Мотив очевиден,— продолжал президент.— Запад не хочет конкуренции, потому что не справляется с ней, проигрывает часто в условиях честной борьбы — и прибегает к дискриминации, подавая ее под маской мнимой евроатлантической солидарности, борьбы за права человека и так далее. Предлогов много!

Итог предсказуемо неутешителен:

— Закрывая доступ к своей платформе, Запад лишь подстегнул развитие альтернативных решений, альтернативной логистики, страховки, систем международных расчетов и технологических новаций! Конечно, это все непростой процесс, это дается тем, кто занимается этим процессом, непросто, но этот процесс идет, идет неуклонно!

Владимир Путин излучал, не побоимся этого слова, оптимизм:

— Формируется многополярная модель развития, которая запускает новую волну глобального роста на весь XXI век! И этот рост будет сосредоточен не в Европе и не в Северной Америке. Конечно, фундаментальные основы европейской экономики, американской, они очень серьезные, мощные, и они, конечно, функционируют и будут функционировать...

Он помедлил и добавил сочувственно:

— Тормозной путь будет долгим.

То есть многим еще будет казаться, что США и Европа вроде в порядке, и даже еще ого-го. А на деле, можете поверить, это все будет, мягко говоря, не так.

— Все-таки рост основной сосредоточится не в Европе и не в Северной Америке, которые постепенно утрачивают свои позиции в мировой экономике,— пояснил президент России в благодарной ему аудитории,— а в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к нашему объединению.

Все стало на места, и как могло не стать в преддверии саммита БРИКС в Казани в надвигающемся октябре?

— По оценке международных экспертов,— продолжал президент России,— в некоторых странах БРИКС, включая Китайскую Народную Республику, Российскую Федерацию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, экономическая динамика будет позитивной, но относительно умеренной — повторяю, это данные экспертов, в том числе и международных экспертов! — тогда как лидерами по темпам роста — хочу это подчеркнуть, именно по темпам! — станут государства так называемого Глобального Юга, где пока еще невысокий ВВП на душу населения, достаточно низкий показатель урбанизации и при этом высокая рождаемость. Это прежде всего страны Южной и Юго-Восточной Азии, а также Африка, включая, кстати, и Экваториальную Гвинею, президент которой, уважаемый господин Теодоро Обианг (Владимир Путин не стал договаривать имя и фамилию коллеги до конца: а смысл? — А. К.), участвует в нашей пленарной сессии.

Владимир Путин перешел непосредственно к России:

— В целом на долю дружественных стран приходится свыше 90% энергетического экспорта России. При этом его физический объем, за исключением природного газа — тоже для специалистов понятно почему, практически сохранился на уровне 2021 года.

К сожалению, природный газ приходится и в самом деле исключать. И это портит всю нарисованную было картину.

Впрочем, в изображении Владимира Путина она все равно чудо как хороша:

— По итогам прошлого года объем энергопотребления в России опять обновил рекорд, который превышает показатели советского периода. Вы прекрасно понимаете, что, если растет энергопотребление, это самый верный признак роста экономики!

Хотелось бы, чтобы это означало не то, что экономика России уверенно становится на военные рельсы.

О проблемах газовой экономики Владимир Путин решил между тем сказать более подробно. На самом деле и тут все лучше и лучше:

— Газовая отрасль сейчас проходит этап серьезных изменений. Речь не только о переключении экспорта с Запада на Восток, но и о существенном увеличении поставок на внутренний рынок, в том числе по программе социальной газификации... Когда я говорю о перераспределении маршрутов, мы все понимаем, о чем идет речь. Здесь наши ранее традиционные покупатели решили отказываться от наших относительно дешевых энергоносителей и решили перейти на более дорогой ресурс. Ну что ж, это их выбор, пусть живут на этом дорогом ресурсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Александр Новак (слева) всегда очень внимателен к коллегам (заместитель главы администрации президента Максим Орешкин — справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вице-премьер Александр Новак (слева) всегда очень внимателен к коллегам (заместитель главы администрации президента Максим Орешкин — справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Это, конечно, и без России решенный вопрос. Они даже находят в себе силы гордиться этим.

Президент Экваториальной Гвинеи поделился своими текущими заботами:

— Хотя все мы, страны-производители, имеем общие рынки, не у всех есть одинаковые преимущества. Это привело к тому, что национальная (экватогвинейская. — А. К.) компания GEPetrol взяла на себя управление активами ExxonMobil в Экваториальной Гвинее, чтобы возглавить нефтяной сектор страны, и таким образом была осуществлена первая отгрузка сырой нефти в июле этого года.

Он не сказал, что это произошло после того, как ExxonMobil решила уйти из Экваториальной Гвинеи, так как запасы нефти в этой стране истощились (не в последнюю очередь благодаря самой ExxonMobil).

Но жизнь приучила бессменного президента Экваториальной Гвинеи к красивым и никаким словам, которыми все можно объяснить (и разве только его):

— Невозможно говорить о сотрудничестве, если цели не являются общими! Невозможно говорить о сотрудничестве, если выгода не является взаимной! И более того, невозможно говорить о сотрудничестве без согласия!

— Впереди у вас целая рабочая неделя — неделя взаимных контактов, встреч, обсуждений тех вопросов, ради обсуждения которых вы здесь, в Москве, и собрались,— сказал в заключение Владимир Путин, и люди в зале, такое впечатление, встрепенулись.

Ведь им говорили, что мероприятие — с 26 по 28 сентября. У них уже и обратные билеты есть. А выясняется, что впереди — целая неделя. Да вроде еще дела есть.

Или это Владимир Путин решил, что если эта неделя — Энергетическая, то она и должна идти всю неделю? И тут уж будьте любезны.

Нет, лучше не думать об этом.

Андрей Колесников