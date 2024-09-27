Сенатор Климов напомнил Узбекистану о судьбе одной страны, которой сейчас плохо

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов прокомментировал слова вице-спикера узбекского парламента Алишера Кодирова. Последний призвал российский МИД «заниматься своими делами» в ответ на запрос министерства разъяснить ситуацию с конфликтом учительницы и школьника в Ташкенте на уроке русского языка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Климов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Андрей Климов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Уже была одна страна, которая таким образом себя вела довольно долго. Теперь она оказалась в очень тяжелом положении»,— сказал господин Климов в разговоре с Lenta.ru. Он добавил, что вопросы межнациональных отношений требуют особенно внимательного подхода и предостерег от слишком резких высказываний. Слова господина Кодирова он назвал вызывающими недоумение.

Ранее в интернете появилось видео, на котором учительница русского языка школы №188 в Ташкенте несколько раз ударяет мальчика во время урока. Предположительно, причиной конфликта стала просьба школьника объяснить материал на русском языке.

В российском МИДе запросили разъяснения у узбекской стороны. В ответ вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кодиров заявил, что было бы правильнее, если бы ведомство «занималось своими внутренними делами». По его словам, меры будут приниматься в соответствии с законодательством республики. После этого МИД России сделал представление послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову.

Вице-спикер узбекского парламента Акмаль Саидов сообщил «Ъ Волга-Урал», что избиение мальчика является чрезвычайной ситуацией. На данный момент избившая ребенка учительница арестована. Однако причиной ареста стала драка, устроенная женщиной после инцидента с мальчиком. Она пришла в школу, где учится ее дочь, и напала на заместителя директора.

Евгений Белоусов