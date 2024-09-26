В парламенте Узбекистана назвали форс-мажором избиение мальчика за русский язык

Вице-спикер парламента Узбекистана Акмаль Саидов в беседе с «Ъ Волга-Урал» заявил, что вызвавшее резонанс избиение мальчика учительницей в узбекской школе является чрезвычайной ситуацией. Он подчеркнул, что в республике никогда не было проблемы с обучением на русском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акмаль Саидов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Акмаль Саидов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Это обстоятельство не является общей тенденцией для Узбекистана. Есть соответствующие государственные органы, которые будут заниматься (ситуацией). Я думаю, здесь такие эксцессы не остаются вне поля зрения. Но понимаете, лучше бы таких случаев не было»,— заявил господин Саидов после пленарного заседания Казанского международного юридического форума.

На вопрос «Ъ Волга-Урал», как сейчас себя чувствует мальчик, собеседник сказал, что не владеет последней информацией о состоянии его здоровья.

«Понимаете, у нас никогда не было проблемы с русским языком обучения. Почему? У нас около 10 тыс. школ. Из них тысячи школ полностью с русским языком обучения. Тысячи школ, где на двух языках ведется занятие: и на русском, и на узбекском. Я оканчивал русскую школу, где три класса было с узбекским, один класс был с русским. Поэтому и по сей день по количеству преподавания после узбекского русский занимает первое место»,— пояснил господин Саидов.

Ранее в сети распространилось видео, на котором в узбекской школе учительница избила мальчика за то, что он попросил объяснить материал на русском языке. Свою реакцию учительница объяснила тем, что «Узбекистан — для узбеков». Инцидент произошел вчера, 25 сентября, в школе №188 Чиланзарского района Ташкента.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя произошедшее, призвала Узбекистан дать оценку жестокому обращению с русскоязычным ребенком и принять соответствующие меры. На ее призыв отреагировал лидер партии «Миллий тикланиш» и заместитель спикера парламента Узбекистана Алишер Кодиров. Он заявил, что право ребенка нарушено в школе Узбекистана, поэтому меры будут приняты на основании законов республики.

«Вместо того, чтобы беспокоиться о наших внутренних делах, было бы правильно, если бы они занимались собственными проблемами, которых у них предостаточно»,— написал господин Кодиров в своем Telegram-канале (перевод по Gazeta.uz).

На данный момент избившая ребенка учительница арестована. Однако причиной ареста стала драка, устроенная женщиной после инцидента с мальчиком. Она пришла в школу, где учится ее дочь, и напала на заместителя директора.

Согласно комментарию детского омбудсмена Узбекистана Сурайё Рахмонова, который публикует UPL.uz, женщину признали виновной по статьям о хулиганстве и незаконном вмешательстве в профессиональную деятельность работника образовательной организации. Также ее обвинили в невыполнении законных требований сотрудника органов внутренних дел. Суд назначил ей наказание в виде семи суток административного ареста, а также штраф в размере 3,4 млн сумов (24,7 тыс. руб.).

Зарина Акбирова, Казань; Милена Костерева