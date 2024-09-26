Послу Узбекистана в РФ сделали представление из-за конфликта в школе Ташкента

МИД России сделал представление послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову после конфликта учительницы и школьника в Ташкенте на уроке русского языка. Об этом сообщили ТАСС, РБК и другие СМИ со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве. Представление — это дипломатический прием с просьбой соблюдать общегражданский и дипломатический этикет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ранее в интернете появилось видео, на котором учительница русского языка школы №188 в Ташкенте несколько раз толкает ребенка и грубо прижимает его к доске во время урока. Предположительно, причиной конфликта стала просьба школьника объяснить материал на русском языке. В МИД РФ запросили разъяснения у узбекской стороны по факту инцидента.

После запроса дипведомства вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кодиров призвал российский МИД «заниматься своими делами». Представление стало реакцией на заявление господина Кодирова.

Вице-спикер узбекского парламента Акмаль Саидов сообщил «Ъ Волга-Урал», что избиение мальчика является чрезвычайной ситуацией. Он отметил, что такие эксцессы не являются общей тенденцией для Узбекистана и ситуацией будут заниматься государственные органы.

Никита Черненко