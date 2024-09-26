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Коммерсантъ FM
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Петр Ян возвращается через Макао

В следующем бою он встретится с бразильцем Дейвисоном Фигейреду

Известный российский боец смешанных единоборств (MMA) Петр Ян, пытающийся вернуть себе титул чемпиона UFC в категории до 61 кг, возобновит выступления после тяжелой операции на колене. В ноябре он встретится в Китае с очень опасным противником — бразильцем Дейвисоном Фигейреду, тоже владевшим чемпионским званием, правда, в категории до 57 кг, но уже успевшим доказать, что и в следующем весе может побеждать чрезвычайно крепких оппонентов, и, как и Ян, обладающим развитыми панчерскими навыками.

Боец MMA Петр Ян

Боец MMA Петр Ян

Фото: Craig Kidwell / USA TODAY Sports / Reuters

Боец MMA Петр Ян

Фото: Craig Kidwell / USA TODAY Sports / Reuters

UFC, основной промоушен в смешанных единоборствах, объявил состав центрального боя своего турнира, который состоится 23 ноября в Макао. Он будет первым с 2019 года, организованным структурой в Китае. В поединке, который увенчает шоу, встретятся выступающие в категории до 61 кг россиянин Петр Ян и бразилец Дейвисон Фигейреду.

Для Яна этот бой имеет исключительно важное значение. В 2020 году россиянин, к отличной ударной технике добавивший неплохие борцовские навыки, завоевал чемпионский титул, и казалось, может владеть им очень долго. Однако уже через несколько месяцев Ян расстался со своим званием после обидного, из-за дисквалификации за запрещенный удар, поражения от американца Алджамейна Стерлинга. Он все равно котировался высоко и постоянно получал шансы по крайней мере вплотную приблизиться к верхушке, однако никак не мог ими воспользоваться, допустив серию осечек.

В период с весны 2022 года по весну 2023 года Ян трижды подряд проиграл топовым оппонентам — Стерлингу, другому американцу Шону О’Мэлли, а также грузину Мерабу Двалишвили.

Еще один проигрыш наверняка выкинул бы россиянина из чемпионской гонки.

Мераб Двалишвили победил Петра Яна с подавляющим перевесом

Однако он в ней удержался, в марте этого года справившись с китайцем Сун Ядуном. Оказалось, что на поединок с ним Петр Ян вышел, несмотря на серьезную травму колена. Операцию по поводу разрыва крестообразных связок он перенес сразу после своего выступления, и она потребовала продолжительного восстановления, по ходу которого выяснилось, что Яна, невзирая на его проблемы, все еще считают претендентом на чемпионский титул. В середине сентября его обладателем стал Мераб Двалишвили, выигравший у Шона О’Мэлли. Сам грузинский боец, говоря о том, кого считает наиболее реальными кандидатами на бой с ним, назвал фамилии российских спортсменов — Умара Нурмагомедова и Петра Яна, которому, впрочем, еще предстоит доказать право на участие в матче с таким статусом в Макао.

Вернется в октагон он поединком с чрезвычайно непростым оппонентом. Дейвисон Фигейреду тоже однажды добыл чемпионский титул, причем примерно в одно время с Яном, в 2020 году, но — в предыдущей категории, до 57 кг.

И у него тоже не вышло долго сохранять его у себя. Став чемпионом, Фигейреду защитил пояс в поединке с Алексом Пересом, а вслед за этим аж четырежды дрался с мексиканцем Брендоном Морено. Первый бой завершился ничьей, во втором бразилец нарвался на удушающий прием, в третьем уверенно взял верх, а в четвертом его не выпустили на четвертый раунд из-за повреждения глаза.

Боец MMA Дейвисон Фигейреду

Боец MMA Дейвисон Фигейреду

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Боец MMA Дейвисон Фигейреду

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

После этого Дейвисон Фигейреду решил сменить категорию, перейдя в более тяжелую. И пока этот ход себя оправдывает. В категории до 61 кг бразилец провел три боя, два последних — против бойцов элитных. В апреле он дрался с бывшим чемпионом мира американцем Коди Гарбрандтом и уже во втором раунде применил классный удушающий прием в партере. В августе Фигейреду пересекся с эквадорцем Марлоном Верой, который ранее рассматривался как бесспорный соискатель титула чемпиона. Бразилец взял верх по очкам, но с большим перевесом. При этом он отправил Веру в нокдаун — первый для эквадорца в UFC. А за десять лет выступлений в промоушене тот пересекся со множеством опасных панчеров. Но никому из них Веру по-настоящему потрясти не удавалось.

Алексей Доспехов

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