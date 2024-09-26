Сысертские депутаты отказали в проведении референдума по мусорному полигону

Депутаты думы Сысертского городского округа (Свердловская область) не согласовали вопрос референдума о строительстве в муниципалитете мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг». Как рассказал «Ъ-Урал» председатель Илья Тугбаев, аппарат думы получил заключение Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) о несоответствии вопроса референдума полномочиям органов МСУ.

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«Вопросы утверждения территориальной схемы обращения с отходами, инвестиционных программ являются вопросами регионального значения»,— пояснил спикер. Илья Тугбаев добавил, что вопрос о строительстве объекта может быть вынесен на областной референдум.

В разговоре с «Ъ-Урал» депутат Алексей Бондарев, выступающий за проведение всеобщего голосования, рассказал о планах активистов пойти в суд и оспорить решение думы. Он напомнил, что в декабре 2023 года законодательное собрание области лишило девять муниципалитетов Екатеринбургской агломерации, включая Сысерть, права утверждать собственные генеральные планы, и передало соответствующие полномочия областному правительству. «Генплан утвержден министерством строительства региона, поэтому мы, как местные жители и депутаты, в этом вопросе некомпетентны»,— добавил господин Бондарев.

По итогам обсуждения одиннадцать депутатов проголосовали за признание вопроса неудовлетворяющим требования законодательства, пять — выступили за соответствие вопроса закону.

Напомним, дума Сысерти рассмотрела вопрос о референдуме в закрытом формате. Против решения большинства депутатов выступили жители городского округа, присутствующие на заседании. Активисты заняли помещение и записали обращение президенту Владимиру Путину, в котором призвали «установить закон и порядок на территории Сысертского района». В разговоре с «Ъ-Урал» Илья Тугбаев отметил, что решение было принято в связи с персональными данными жителей в ходатайстве о референдуме. «В ходатайстве содержались данные 107 граждан, представители прокуратуры на заседании подтвердили, что в соответствии с законом нельзя передавать эти данные третьим лицам»,— пояснил спикер.

Депутаты думы Сысерти впервые рассмотрели вопрос о проведении местного референдума по строительству полигона. Ранее Сысертская территориальная избирательная комиссия (ТИК) трижды выявляла несоответствия в документах активистов и отказывала в направлении ходатайства в думу муниципалитета. В начале сентября избирком не зафиксировал ошибок в документах и с четвертой попытки передал их в думу Сысерти.

Построить на территории Сысертского городского округа мусоросортировочный комплекс мощностью 700 тыс. т к 2027 году планирует компания «Экологические системы», связанная с владельцами «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и Артемом Биковым.

На прошедших в ноябре 2023 года общественных слушаниях жители Сысерти отклонили проект генерального плана, который предполагает строительство мусорного полигона: 1814 человек проголосовали «против», 154 — «за». В июне министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области утвердило генеральный план муниципалитета до 2045 года, включающий размещение мусороперерабатывающего завода.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая перед депутатами заксобрания региона, заявил о необходимости строительства нового мусоросортировочного комплекса. Он пояснил, что вне зависимости от выбранного места постройки, найдутся жители, которые будут против такого решения.

Василий Алексеев