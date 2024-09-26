Жители Сысерти выступили против закрытого заседания думы по вопросу референдума

Местные жители выступили против закрытого заседания думы Сысертской городской думы (Свердловская область), на котором должен был решаться вопрос о проведении референдума о постройке мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг». Как передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала заседаний, жители были недовольны тем, что большинство депутатов проголосовали за закрытие заседания, в связи с чем начали записывать обращение президенту России Владимиру Путину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Решение о закрытии заседания депутаты приняли в связи с тем, что могли быть раскрыты персональные данные во время рассмотрения вопроса о референдуме. В ответ на это активисты заняли зал заседаний и попросили президента «установить закон и порядок на территории Сысертского района».

«Сысертская дума вопреки желаниям граждан и права граждан участвовать в публичных процессах стремится ввести закрытое заседание, так как рассматривается вопрос о референдуме по строительству мусорного полигона. Жители должны самостоятельно, пользуясь своим конституционным правом, решить вопрос о том быть полигону или нет. Власти всячески препятствуют этому», — сказал один из местных жителей.

Местные жители отметили, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев «напрямую влияет на эти процессы». «Он неоднократно заявлял, что на территории, где предполагается строительство полигона, никто не проживает в радиусе 12-15 км, что является ложью», — заключили активисты.

Спустя десять минут после возражений активистов в думу Сысерти приехали около десяти сотрудников полиции, которые предложили собравшимся перейти в актовый зал. Когда последний активист вышел из зала заседаний, депутаты вернулись для рассмотрения вопросов повестки, включая вопрос по референдуму. На предложение сотрудника полиции спуститься к собравшимся председатель думы Илья Тугбаев ответил отказом.

Напомним, построить на территории Сысертского городского округа мусоросортировочный комплекс к 2027 году планирует компания «Экологические системы». На прошедших в ноябре 2023 года общественных слушаниях жители Сысерти отклонили проект генерального плана, который предполагает строительство мусорного полигона: 1814 человек проголосовали «против», 154 — «за».

В июне министерство строительства и развития инфраструктуры региона утвердило генеральный план муниципалитета до 2045 года, включающий размещение мусороперерабатывающего завода. Губернатор Евгений Куйвашев, выступая перед депутатами заксобрания области, заявил о необходимости строительства нового мусорного полигона. Он пояснил, что вне зависимости от выбранного места постройки, найдутся жители, которые будут против такого решения.

Местные жители трижды инициировали проведение референдума по строительству полигона, однако Сысертская территориальная избирательная комиссия (ТИК) отказывала в регистрации инициативной группы. В сентябре с четвертой попытки ТИК передала в думу Сысерти ходатайство инициативной группы о проведении референдума по вопросу строительства в муниципалитете мусоросортировочного комплекса.

Мария Шараева, Василий Алексеев