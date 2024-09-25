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Коммерсантъ FM
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Эрдоган пообещал Зеленскому помочь в прекращении огня на Украине

Анкара предпримет необходимые усилия в целях прекращения огня на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с Владимиром Зеленским. Глава турецкого государства также пообещал содействовать возможному возобновлению зерновой сделки.

Владимир Зеленский (слева) и Реджеп Тайип Эрдоган

Владимир Зеленский (слева) и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Ukrainian Presidential Press Service, Reuters

Владимир Зеленский (слева) и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Ukrainian Presidential Press Service, Reuters

Встреча политиков прошла в «Турецком доме» в Нью-Йорке, куда лидеры стран прибыли для участия в 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция всегда верила в то, что украинско-российскую войну можно завершить путем диалога, защитив территориальную целостность и суверенитет Украины»,— сообщила канцелярия турецкого президента (цитата по «РИА Новости»).

Господин Эрдоган заверил украинского коллегу в готовности Анкары стать посредником и сделать все «для достижения справедливого и прочного мира», а также продолжить усилия, направленные на возможное возрождение Черноморской зерновой инициативы.

4 июля президент РФ Владимир Путин по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане заявил, что завершение украинского конфликта с помощью посредников маловероятно, так как важен «не только момент компетенций посредника, но и его полномочий». При этом, по словам российского лидера, Москва приветствует само посредничество, «как, например, господин Эрдоган это делал в ходе переговорного процесса в Стамбуле».

Выступая в сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Владимир Путин назвал возможными посредниками в переговорах по Украине Индию, Китай и Бразилию.

Подробнее о мирном плане Китая и Бразилии — в публикации «Ъ» «Пекин предложил всеобъемлющее».

Александр Андреев

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