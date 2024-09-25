Лавров назвал победу России единственным способом вести диалог с Западом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия одержит победу в «развязанном западными странами руками украинцев конфликте». По его мнению, другого языка на Западе не понимают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Нужна победа. Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений»,— сказал глава внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Господин Лавров добавил, что Россия по-настоящему сплотилась перед «лицом той войны, которую Запад руками украинцев против нас развязал». Министр отметил, что для возвращения к истокам ООН западным странам следует понять, «что его война, развязанная и против России, и против международного права, будет проиграна». В этих условиях Западу необходимо «просто выполнять Устав (международной организации.— "Ъ"), как он был одобрен много лет назад».

Лавров начал рабочую программу в Нью-Йорке на Неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН, в рамках которой его выступление намечено на 28 сентября. Неделя высокого уровня стартовала 24 сентября и продлится до 30 сентября с перерывом на воскресенье, 29 сентября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективы урегулирования конфликта, отмечал, что он завершится, когда Москва достигнет поставленных в ходе специальной военной операции целей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на церемонии вручения награды Американской академии достижений заявил, что ближайшие месяцы станут решающими в конфликте, добавив, что итог боевых действий должен определить Киев. Господин Зеленский также намерен представить американским властям так называемый план победы, который был анонсирован в начале сентября.

О поездке украинского президента в США — в материале «Ъ» «Вращай оружием».

Александр Андреев