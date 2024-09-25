Зеленский сообщил, что на Украине уничтожены все ТЭС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране уничтожены все тепловые электростанции (ТЭС). По данным «Укрэнерго», до начала конфликта они производили примерно 30% всей электроэнергии в стране. Владимир Зеленский добавил, что на Украине также уничтожена значительная часть гидроэнергетических мощностей.

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Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Владимир Зеленский

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

О ситуации в энергетической отрасли Владимир Зеленский рассказал с трибуны Генассамблеи ООН. По его словам, всего на Украине разрушено 80% объектов энергетической системы.

В июне президент Украины заявлял об уничтожении 80% ТЭС и ТЭЦ. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко говорил, что страна находится на пороге, «возможно, самой тяжелой зимы в истории страны». По его словам, энергосистема страны «выдерживает давление прежде всего благодаря атомной энергетике».19 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении €160 млн на поддержку энергетической отрасли страны.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».