Сергей Лавров обошел Украину молчанием

Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду открыл рабочую программу в Нью-Йорке, где проходит Неделя высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. В течение дня глава российской дипломатии стремился сфокусировать внимание коллег на теме построения многополярного мира. Между тем у многих других участников мероприятий было иное видение того, какие вопросы заслуживают первоочередного внимания. С подробностями из Нью-Йорка — корреспондент «Ъ» Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров (справа) во время встречи министров иностранных дел стран G20

Фото: Stefan Jeremiah / AP Сергей Лавров (справа) во время встречи министров иностранных дел стран G20

Фото: Stefan Jeremiah / AP

Первый день пребывания в Нью-Йорке Сергей Лавров начал с приятного — встречи с китайским коллегой Ван И. По итогам переговоров в МИД РФ заверили, что они «прошли в традиционно доверительном и конструктивном ключе». Как отмечалось в заявлении, министры «дали высокую оценку развитию политического диалога и практического взаимодействия между Россией и Китаем на фоне повышенной турбулентности международной ситуации».

Вслед за этим Сергей Лавров принял участие в совещании глав МИДов стран—членов G20, среди которых (как считают в Москве) есть и виновники этой самой «повышенной турбулентности».

Еще до прибытия главы российской дипломатии в Нью-Йорк МИД РФ заявил, что министра ожидает «колоссальная программа встреч».

А замглавы МИДа Сергей Рябков, комментируя поездку министра, заметил, что в его рабочей программе «очень много конференций, мероприятий безотносительно к Украине». «Генассамблея начинается весьма энергично, и я уверен, так она и пройдет, показав нашим противникам, что свет клином на этом всем (украинском конфликте.— “Ъ”) не сошелся»,— сказал он.

Между тем ход встречи глав МИДов стран G20 продемонстрировал обратное. Многие из выступавших не смогли обойти стороной российско-украинский конфликт, открыто высказав поддержку Украине. Представители Италии и Японии даже начали с этого свои выступления. «Россия по-прежнему продолжает свою агрессию в отношении Украины, несмотря на критику со стороны стран “Группы двадцати”»,— напомнил, едва взяв слово, японский дипломат.

Тем временем Ван И призвал к скорейшей деэскалации и созданию условий для мирных переговоров. Дипломат подчеркнул, что «Китай выступает за соблюдение принципов нерасширения поля боя, отказа от эскалации боевых действий и отсутствия провокаций с какой-либо стороны».

По итогам заседания сложилось впечатление, что Украина занимала умы практически всех присутствовавших, кроме Сергея Лаврова.

В своем выступлении российский министр даже не обмолвился о военных действиях, построив его вокруг темы, которую Россия в последнее время продвигает на всех международных площадках,— многополярного мироустройства. «Формирование многостороннего мира требует модернизации международной архитектуры управления, если мы хотим построить более справедливый и демократичный миропорядок»,— сказал министр. По его словам, «Группа двадцати», будучи ведущим экономическим форумом, способна придать мощный импульс этим процессам. При этом, по мнению господина Лаврова, G20 «должна строго придерживаться отведенного ей мандата, не углубляться в вопросы мира и безопасности и другие сугубо ооновские, универсальные проблемы».

Украина оказалась в центре внимания и на общих дебатах, которые продолжались параллельно с совещанием глав МИДов стран G20. В ходе этих прений также мало кто из выступавших обошел вниманием тему Украины. Лидеры стран так называемого Глобального Юга делали акцент прежде всего на призывах к миру, упоминая украинский конфликт в ряду факторов, которые мешают всеобщему благополучию. В то же время главы европейских государств открыто побуждали усилить давление на Россию. С таким призывом выступил, в частности, президент Чехии Петр Павел, который среди прочего заявил: «Циничный характер политики России и отсутствие интереса к мирным переговорам будут иметь последствия».

Выступил в этот день и президент Украины Владимир Зеленский.

Он сделал акцент на безальтернативности украинской «формулы мира», подчеркнув, что его страна никогда не согласится на сделку, навязанную извне. По словам президента, подготовленный план — это лучший инструмент для решения конфликта между Москвой и Киевом, поскольку он ставит всех участников переговорного процесса на равные позиции. «В ООН невозможно решать вопросы войны и мира, поскольку слишком многое зависит от Совбеза, от права вето (которым обладает в том числе и Россия.— “Ъ”)»,— пояснил он свою позицию. И добавил, что с помощью «формулы мира» можно будет добиться прогресса. Правда, господин Зеленский не уточнил, как именно это можно сделать в условиях, когда Россия не раз заявляла о том, что не рассматривает эту инициативу всерьез.

Выступление Сергея Лаврова с трибуны Генассамблеи запланировано на субботу, 28 сентября.

Анастасия Домбицкая