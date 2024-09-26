Три куарища

Меморандум о создании консорциума банков, планирующих вывести на платежный рынок единый QR-код, подписали три его первых участника — Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк. Доля Сбербанка, на технологии которого строится сервис, составит чуть меньше контрольного пакета, а решения будут приниматься тремя четвертями голосов учредителей. Эксперты считают, что развитию консорциума может помешать Банк России, продвигающий альтернативный QR-сервис.

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О том, что Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк подписали меморандум о создании консорциума для развития единого QR-кода, сообщили два источника “Ъ”, знакомые с ситуацией. В консорциуме предполагается два уровня участия: учредители-инвесторы, число которых не может превышать 12, и участники. Причем доля Сбербанка в консорциуме будет зафиксирована в размере 45%, отмечает один из собеседников “Ъ”. Другой источник “Ъ” не исключал, что в состав учредителей войдут системно значимые кредитные организации (СЗКО). Ранее на ВЭФ глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк передаст консорциуму свой сервис MultiQR. К этому сервису подключены два десятка кредитных организаций с совокупной эмиссией более 88% рынка.

Учредители консорциума подтвердили “Ъ” подписание меморандума. Они также отметили, что Альфа-банк и Т-банк, с текущими долями в 27,5%, каждому новому учредителю будут обязаны продавать по 2,5% из своих долей. При этом стоимость их приобретения будет зависеть от оценки инвестиций в консорциум на момент сделки. Если количество учредителей будет меньше 12, то нераспределенные доли останутся у первых участников консорциума.

Предполагается, что консорциум будет создавать высокотехнологичные платежные инструменты, и единый QR-код будет только первым из них.

Вместе с тем решение по развитию проектов консорциума может быть принято, только если за него проголосуют 75% учредителей. Таким образом, Сбербанку потребуется поддержка большинства соучредителей консорциума.

Идея объединения банков вокруг QR-технологии платежей Сбербанка реализуется с прошлого года (см. “Ъ” от 20 ноября 2023 года). В банках увидели угрозу своему платежному бизнесу: за 2023 год объем оплаты товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП) вырос почти в три раза, до 1,15 трлн руб., количество подключенных к СБП предприятий — с 560 тыс. до 1,5 млн. При этом комиссия в сервисе Сбербанка, которую платит торгово-сервисное предприятие, почти в четыре раза выше, чем по СБП,— 1,5% против 0,4%. Кроме того, Национальная система платежных карт (НСПК) в последнее время постоянно снижает комиссии, которые получает банк плательщика за оплату товаров и услуг картами «Мир», а именно из этих комиссий выплачивается кэшбэк.

В качестве альтернативы QR банков ЦБ вместе с НСПК стали разрабатывать технологию универсального QR (см. “Ъ” от 6 июня). Как заявили в НСПК, в пилотном проекте по внедрению универсального QR-кода уже участвуют 22 банка и более 250 тыс. торговых точек. К середине октября НСПК планирует завершить этот процесс во всей эквайринговой сети СБП — 206 банков-участников и 4,7 млн торговых точек.

Эксперты не видят серьезных различий между двумя конкурирующими сервисами, поскольку оба предполагают возможность оплаты всеми вариантами QR-оплаты, Pay-сервисами, а в перспективе и цифровым рублем.

МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков считает, что сервис консорциума — это нормальное рыночное решение. «Зачем на аналогичный проект тратить время и ресурсы государству — загадка»,— недоумевает он.

В предложенной схеме распределения долей в консорциуме банки, которые будут подключаться к нему как учредители, видят, что вкладываются не в развитие Сбербанка и его технологий, а в общее дело. «Маркетплейсы со своими банками и высокотехнологичные банки, скорее всего, захотят быть именно в числе учредителей, а не просто участников, чтобы влиять на развитие платежных технологий, чтобы участвовать в принятии решений, в какие технологии инвестировать»,— считает Алексей Войлуков. Поскольку данное предложение по распределению долей участия в консорциуме устроило Альфа-банк и Т-банк, это обеспечивает высокую вероятность его приемлемости и для других потенциальных участников, считает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. По его мнению, учредители консорциума будут пополняться за счет банков, признанных «значимыми на рынке платежных услуг», который шире, чем круг СЗКО.

Однако эксперты отмечают, что консорциуму необходимо будет приложить усилия для достижения понимания с ЦБ и избежать конфронтации. «Для участников консорциума это возможность исключить резкое падение доходов от платежей вследствие перехода на СБП, клиенты также не остаются обделенными — для них сохраняется возможность привычного кэшбэка в условиях, когда по СБП адекватной программы лояльности пока не появилось»,— поясняет господин Прохоров.

Максим Буйлов