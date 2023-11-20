«Сбер» провел общий сбор

Большинство крупнейших российских банков, включая системно значимые, присоединились или планируют подключиться к сервису Сбербанка оплаты по QR-коду. В результате с начала года оборот платежей в сервисе вырос в четыре раза, а количество операций — в шесть раз. Это всего в четыре раза меньше, чем у Системы быстрых платежей (СБП) ЦБ РФ. Эксперты полагают, что инструмент в итоге может стать «реальной альтернативой» СБП и отчасти платежной системе «Мир», но сомневаются, что регулятор так просто отдаст существенную часть рынка, и ожидают «нового витка конкурентной борьбы» при введении цифрового рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как выяснил “Ъ”, к сервису Сбербанка «Плати QR» уже подключены Альфа-банк, МКБ, МТС-банк, Росбанк, Совкомбанк, Тинькофф-банк, «Уралсиб» и Фора-банк. Планируют подключиться в ближайшее время Газпромбанк, Почта-банк, ПСБ и ХКФ-банк, уточняют источники “Ъ” на рынке. Рассматривают такую возможность, уточняют они, также РСХБ и «Ак Барс». Официально об этом уже сообщал банк «Открытие» (см. “Ъ” от 10 июля). В банке «Зенит» “Ъ” уточнили, что изучают возможность подключения к сервису в начале 2024 года.

Таким образом, среди системно значимых кредитных организаций к сервису «Плати QR» не подключились и в явном виде не сообщили, что рассматривают это, лишь 3 из 13 банков: Райффайзенбанк и «Юникредит», которым просто нельзя сотрудничать с подсанкционными банками, и второй по размеру в стране ВТБ. В последнем “Ъ” лишь пояснили, что в целом «применяют и рассматривают расширение использования различных вариантов оплаты по QR-кодам», выступают за создание в России «единого платежного QR-кода для физлиц». «Это позволит россиянам бесконтактно расплачиваться за товары и услуги, а пользователи смогут выбирать удобный им способ оплаты независимо от того, кому принадлежит QR»,— пояснили в ВТБ.

Как рассказали “Ъ” в Сбербанке, с начала года обороты оплат по «Плати QR» у подключенных к платформе банков выросли более чем в четыре раза, количество операций — в шесть раз, а число клиентов, которые начали пользоваться сервисом, более чем втрое. «Подключение других крупных банков к оплате по QR-коду значительно расширяет аудиторию пользователей сервиса, сейчас им уже пользуются около 10 млн человек в месяц, а с учетом расширения числа партнеров это количество стабильно растет»,— утверждают в Сбербанке. В МТС-банке говорят, что присоединились к сервису «Плати QR» «Сбера» в июле, а в октябре общее количество всех платежей по QR-коду (не только через «Плати QR») среди клиентов МТС-банка увеличилось в полтора раза.

В начале ноября глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что с помощью QR-кода Сбербанка совершается почти 40 млн операций в месяц, что соответствует примерно 120 млн операций в квартал. Для сравнения: в подконтрольной ЦБ РФ альтернативной СБП, также обеспечивающей платежи по QR-кодам, в третьем квартале совершено 470 млн операций.

В Сбербанке считают, что клиентов в его сервисе привлекает «в том числе возможность использовать преимущества программ лояльности» — при оплате по QR-коду начисляются бонусы «СберСпасибо» или кешбэк по правилам банков-партнеров, как и при оплате картой. В банке сообщили, что изучают возможности предоставить клиентам сервис оплаты за рубежом, хотя «пока преждевременно комментировать, каким именно он будет».

По информации независимого эксперта Максима Митусова, в сервисе Сбербанка «Плати QR» «интерчейндж точно такой же, как по картам». За счет комиссии с эквайринга «Сбер» получает повышенное вознаграждение (так как в схеме нет карточных систем) и отдает часть полученной комиссии пользователям в виде кешбэка, поясняет он. В результате, по мнению господина Митусова, у Сбербанка «фактически сформировалась платежная система, альтернативная "Миру" и СБП».

Однако глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что «попытки "Сбера" конкурировать с регулятором вряд ли будут успешными». «Не следует забывать,— подчеркивает эксперт,— что нас ожидает очередной виток конкуренции платежных сервисов при запуске цифрового рубля, когда регулятор вновь будет диктовать ценовые параметры услуг рынку».

Максим Буйлов