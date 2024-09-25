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Коммерсантъ FM
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Ливанский тупик

Как граждане РФ могут выехать из страны, находящейся под ударами армии Израиля

Власти рекомендовали россиянам покинуть Ливан. Местные жители говорят, что это почти невозможно, и ждут эвакуацию. Около тысячи человек хотели бы покинуть Ливан как можно скорее, рассказали “Ъ FM” в местных организациях соотечественников. В основном это жители южных районов страны, по которым наносит удары израильская армия, некоторые из них уже лишились домов.

Фото: Amr Abdallah Dalsh, Reuters

Фото: Amr Abdallah Dalsh, Reuters

В Кремле указали на возможность вылета из Бейрута коммерческими рейсами. О том же во вторник, 24 сентября, заявляли и в посольстве, рекомендуя покинуть Ливан. Но мировые авиакомпании отменили рейсы в Бейрут, а местный перевозчик распродал билеты на ближайшие даты.

Мировое сообщество не может остановить эскалацию в Ливане

Теперь выбраться из страны практически невозможно, рассказала “Ъ FM” директор Дома русской культуры в городе Набатия Лилия Волченко: «Мы, во-первых, выехали из Набатии, это самый юг Ливана, самый обстреливаемый район. Есть люди, которые остались, не могут выехать по разным причинам, у кого-то машина сломалась. Ситуация очень тяжелая — бомбят везде. У нас большие семьи, по трое-четверо маленьких детей. Люди хотят уехать и не могут, нет ни одного рейса.

Работают только ливанские авиалинии, сейчас они переполнены. Ливанская авиакомпания единственная возит сейчас всех ливанцев, у кого двойные паспорта и есть другое гражданство. Цены на билеты подскочили до $5 тыс. за место. Мы бы за свои деньги, может быть, вылетели бы куда-нибудь, но куда? Есть возможность организовать коридор: на автобусах вывезти людей через Триполи, это север Ливана, в Латакию в Сирии, оттуда в Тартус, где находится российская военная база, и оттуда хотя бы наших соотечественников вполне могут вывезти».

Юг Ливана покинула и собеседница “Ъ FM” Оксана, она лишилась жилья в результате израильских бомбардировок: «Мы с сестрой эвакуировались в Сайду своим ходом с мужьями. Мы жили рядом с Набатией, наша деревня вся разбомблена, половины домов нет. Мы обращались в посольство РФ, они говорят, мол, выезжайте коммерческими рейсами. Но коммерческие рейсы здесь все отменили, кроме ливанских Middle East Airlines, но у них нет билетов до середины октября.

Пойдет ли «Хезболла» на уступки Израилю

Мы обращаемся в посольство, может быть, нас как-нибудь этими ливанскими авиалиниями эвакуируют хотя бы в Анталью, а там уже своим ходом девочки доберутся с детьми. Очень многие семьи с четырьмя и пятью детьми, у всех российское гражданство. Страшно здесь, очень страшно».

В российском посольстве заявили, что поддерживают связь с соотечественниками. “Ъ FM” направил запрос в российский МИД и ожидает ответа. Операция «Стрелы Севера» продолжается несколько дней. Своими целями Израиль называет уничтожение инфраструктуры «Хезболлы» и обеспечение безопасности сограждан, проживающих к югу от границы с Ливаном. Ночью ЦАХАЛ нанес очередные удары, а шиитская группировка впервые выпустила баллистическую ракету по Тель-Авиву, ее удалось сбить.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин

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