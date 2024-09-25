Вынесен приговор по делу об убийстве фитнес-тренера в Воронеже

Комитерновский райсуд Воронежа признал местного жителя Андрея Коченкова виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) и приговорил его к 9,5 годам колонии общего режима и 1,5 годам ограничения свободы. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в суде.

Также удовлетворены иски о компенсации морального и материального вреда. В пользу ребенка убитой девушки будет взыскано 2 млн руб., ее матери — 1,5 млн руб.

По версии следствия, вечером 2 августа 2023 года на тот момент 24-летний фигурант прибыл к дому 28-летней знакомой в Коминтерновском районе, чтобы обсудить их взаимоотношения. Во время беседы произошла ссора, после чего молодой человек нанес девушке несколько ударов в шею неустановленным предметом. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте происшествия, обвиняемый скрылся. Тело фитнес-тренера обнаружили в тот же день.

Андрея Коченкова задержали только 19 августа — его нашли без сознания в Центральном районе Воронежа и доставили в больницу с ожогами. Придя в себя, он согласился с предъявленным обвинением и впоследствии признал вину в совершении преступления.

Алина Морозова