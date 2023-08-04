Объявлен в розыск подозреваемый в убийстве фитнес-тренера житель Воронежа

Управление Следственного комитета по Воронежской области сообщило об объявлении в розыск 24-летнего жителя облцентра Андрея Коченкова, подозреваемого в убийстве 28-летней девушки, работавшей фитнес-тренером. Инцидент произошел поздним вечером 2 августа в подъезде дома на улице Лидии Рябцевой в Коминтерновском районе Воронежа.

Тело девушки было найдено с перерезанным горлом. По предварительным данным, злоумышленник расправился с ней и скрылся с места преступления. Возбуждено уголовное дело об «убийстве» (ст. 105 УК РФ).

Депутат Воронежской гордумы Артем Рымарь написал в своем Telegram-канале, что знал убитую девушку лично, ходил к ней на персональные тренировки. «Замечательная девушка, чуткий тренер, любящая мать. Очень жаль. Надеюсь, что этого негодяя найдут, хотя ее уже не вернешь»,— заключил парламентарий.

Алина Морозова

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