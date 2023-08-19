В Воронеже задержан обвиняемый в убийстве фитнес-тренера Андрей Коченков

Сотрудниками СКР во взаимодействии с полицейскими в Воронеже задержан 24-летний Андрей Коченков, обвиняемый в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) 2 августа 28-летней девушки, известного в городе фитнес-тренера. У нее были «телесные повреждения в виде резаной раны шеи».

Мужчину, которому на этой недели заочно предъявили обвинение, обнаружили полицейские на территории Центрального района «в бессознательном состоянии с ожогами тела», сообщили в СКР. Андрея Коченкова доставили в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

«По уголовному делу продолжается выполнение процессуальных действий»,- добавили в ведомстве.

Владимир Зоркий