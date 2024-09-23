Лихачей провозят через Госдуму

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект, вводящий штрафы в размере 3–5 тыс. руб. за опасное вождение (например, для водителей, которые «играют в шашечки» на дорогах). В поправках также предусмотрено наказание в виде лишения прав, если нарушение зафиксируют повторно. Сам термин «опасное вождение» существует в ПДД с 2016 года, но санкций за правонарушение до сих пор нет, и нынешняя попытка ввести их — уже третья. Сенатор Андрей Клишас не исключил, что и эти поправки не примут без пересмотра понятия «опасное вождение» — его нынешнее определение в ПДД остается громоздким и сложным для понимания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Проект поправок к КоАП РФ был внесен в Госдуму в июне 2024 года 12 депутатами (все ЛДПР) под руководством Ярослава Нилова и сенатором Еленой Афанасьевой. Его суть — введение в кодекс ст. 12.38 «Опасное вождение»: за первое зафиксированное нарушение предлагается штрафовать на 3–5 тыс. руб., за повторное — лишать прав на срок от одного до трех месяцев. В заключении комитета Госдумы по госстроительству и законодательству не просто поддержали инициативу, но и указали, что санкции «недостаточны с учетом общественной вредности» опасного вождения. В комитете рассчитывают на доработку законопроекта в ходе дальнейшего обсуждения.

Сам термин «опасное вождение» появился в ПДД в 2016 году. Вводя это понятие, в правительстве РФ собирались урезонить агрессивных водителей, которые играют на дороге в «шашечки» (перестраиваются «при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты»), резко тормозят перед машинами, не соблюдают «боковые интервалы» и совершают другие маневры подобного рода (см. справку). Предполагалось, что в КоАП закрепят и наказание — штраф в размере 5 тыс. руб. Соответствующий законопроект был внесен правительством РФ в Госдуму и принят в 2017 году в первом чтении. К документу вернулись через пять лет: в 2023 году парламентский комитет по госстроительству предложил отклонить поправки и провести их «комплексную переработку». Основной причиной назвали сложность для понимания термина «опасное вождение» и громоздкость его определения.

С невнятностью определения опасного вождения были связаны и замечания со стороны администрации президента: там, по словам депутата Госдумы Александра Тетердинко (ЕР), предположили, что поправки дадут «чрезмерную свободу усмотрения правоприменительным органам, и невиноватые граждане начнут страдать».

В июле 2023 года ЛДПР внесла еще один законопроект на эту тему, но и его отклонили в феврале 2024 года примерно с той же аргументацией.

Таким образом, нынешний законопроект представляет собой третью попытку утвердить санкции. Авторы инициативы из ЛДПР переименовали название статьи КоАП (предложив просто «Опасное вождение» вместо предыдущего — «Умышленное опасное (агрессивное) вождение») и ввели штрафную вилку за нарушение. Такой вариант чиновников устроил: в мае Белый дом одобрил поправки депутатов (см. “Ъ” от 27 мая 2024 года). Чиновники лишь просили парламентариев доработать законопроект так, чтобы фиксация опасного вождения не потребовала дополнительных расходов бюджета и расширения штата инспекторов ГИБДД.

Нынешний законопроект фактически поддержали в Верховном суде РФ: зампред ВС Татьяна Петрова сообщила в заключении, что замечаний к нему не имеет. Но председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас обратил внимание на отсутствие в документе полномочий у сотрудников ГИБДД по рассмотрению предлагаемых административных дел. Соавтор проекта Ярослав Нилов ранее заверял, что протоколы по таким нарушениям должны составлять именно сотрудники ГИБДД и он в данном случае против применения фото- и видеокамер фиксации.

Депутат также полагал, что в случае принятия законопроекта штрафовать водителей массово не станут: «Агрессоров на дорогах стало в последнее время меньше».

Господин Клишас, впрочем, напомнил о так и не принятом правительственном законопроекте 2017 года: по мнению сенатора, нынешний документ тоже может быть отклонен, если не будет «комплексно» пересмотрен термин «опасное вождение» в ПДД.

Александр Воронов