Водителей ждут крупногабаритные штрафы

Госдума приняла в первом чтении поправки к КоАП, резко ужесточающие наказание для автомобилистов за отказ остановиться по требованию инспектора. Штрафы увеличиваются с 500–800 до 7–10 тыс. руб. Авторы инициативы первоначально намеревались таким образом бороться с водителями грузовиков, которые отказываются подчиниться требованию пройти процедуру взвешивания груза. В думском комитете по госстроительству признали, что в результате норма «не в полной мере соотносится» с поставленными задачами. Не исключено, что ко второму чтению ее смягчат для водителей, которые большегрузами не управляют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Принятые в первом чтении поправки к КоАП подготовлены группой сенаторов и депутатов совместно с Минтрансом и внесены в нижнюю палату парламента в начале года. Основная цель, сказано в пояснительной записке,— усилить контроль за соблюдением требований к предельно разрешенной массе грузовиков. Дороги, напомним, рассчитаны на нагрузку не более 6–11,5 тонны на ось. Водители большегрузов обязаны остановиться по требованию сотрудника Ространснадзора для взвешивания, однако это требование часто игнорируется из-за низких штрафов в 500–800 руб., пишут депутаты. 48% транспортных средств из тех, что все же останавливаются, имеют перевес на 50% (и более) от разрешенного. Движение таких большегрузов ведет к преждевременному и чрезмерному разрушению покрытия и дополнительным расходам на восстановление, резюмируют авторы инициативы.

Поправки к ч. 2 ст. 12.25 КоАП увеличивают штраф за отказ остановиться по требованию Ространснадзора с 500–800 до 7–10 тыс. руб. Вводится лишение прав на срок до полугода за повторное нарушение. Эта норма, вероятно, будет дополнена альтернативным видом наказания (например, штрафом), об этом в своем отзыве просит правительство. Также вводится статья за отказ пройти весогабаритный контроль по требованию инспектора: 10 тыс. руб. штрафа и лишение прав на срок до полугода для водителей и 100 тыс. руб.— для собственника грузовика.

27,4% всех федеральных трасс и 46% региональных-межмуниципальных в России требовали ремонта на начало 2024 года, следует из данных Росавтодора.

На региональных и местных дорогах контроль за весом грузовиков почти не ведется, заявил в среду, выступая в Госдуме, депутат Николай Коломейцев (КПРФ). Представлявший поправки Сергей Тен («Единая Россия») ему возразил: именно на региональных трассах установлено 449 постов автоматического весогабаритного контроля (на федеральных — 30).

Коммунист Виктор Соболев считает, что дороги должны проектироваться сразу с таким расчетом, чтобы выдерживать более тяжелую нагрузку.

Всегда найдутся грузоперевозчики, которые будут пытаться перевезти больше, чем разрешено, парировал Сергей Тен. Он также заметил, что на дороги общего пользования часто выезжают тяжелые самосвалы, которые должны работать только в карьерах.

Тем временем ужесточающие наказание для грузоперевозчиков поправки коснутся водителей и легковых автомобилей. Дело в том, что корректируемая в ч. 2 ст. 12.25 КоАП санкция распространяется на отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД для всех водителей. Иными словам, планируемые 10-тысячные штрафы и дополнительный состав с лишением прав ждет и обычных автовладельцев, не имеющих отношения к перевозке грузов. Впрочем, не исключено, что ко второму чтению эту норму смягчат. В думском комитете по госстроительству считают, что она «не в полной мере соотносится с целями и задачами законодательной инициативы, отраженной в пояснительной записке». «По нашему мнению, усиление ответственности в отношении транспортного надзора может быть выделено в качестве отдельного административного состава»,— сказано в заключении комитета.

Иван Буранов