Опасное вождение ждет резкий поворот

Правительство РФ поддержало инициативу депутатов Госдумы ввести наказание для водителей, которые «играют в шашечки» на дорогах и тормозят «в пол» перед другими авто. Речь идет об «опасном вождении» — соответствующий термин существует в ПДД с 2016 года, но санкции за это правонарушение до сих пор не ввели. Поддержанные правительством поправки к КоАП устанавливают для нарушителей штраф в размере 3–5 тыс. руб. или лишение прав, если факт опасного вождения будет зафиксирован повторно. Чиновники просят депутатов доработать законопроект таким образом, чтобы фиксация опасного вождения не потребовала дополнительных расходов бюджета и расширения штата инспекторов ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство одобрило идею штрафовать и лишать прав водителей, которые создают на дороге грозящие аварией ситуации

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Правительство одобрило идею штрафовать и лишать прав водителей, которые создают на дороге грозящие аварией ситуации

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Дополнить КоАП РФ наказанием за опасное вождение предложил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР), направив в начале 2024 года соответствующий законопроект в правительство (по регламенту правительственный отзыв нужен перед внесением поправок к КоАП в Госдуму). Господин Нилов предложил ввести новую ст. 12.38 КоАП «Опасное вождение»: штраф за первое нарушение составит 3–5 тыс. руб., за повторное — лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

27 мая комиссия по законопроектной деятельности российского правительства поддержала изменения с учетом доработок. В частности, чиновники указывают на необходимость закрепить полномочия полицейских по рассмотрению дел по новой статье. Кроме того, продолжают они, реализация закона не должна привести к увеличению штата и расходов «заинтересованных федеральных органов исполнительной власти» (речь идет про МВД).

Термин «опасное вождение» появился в ПДД в 2016 году по инициативе правительства.

Идея состояла в том, чтобы урезонить агрессивных водителей, которые играют на дороге в «шашечки», резко тормозят перед другой машиной (на водительском сленге это называется «учить»), резко разгоняются, совершают другие маневры подобного рода. Предполагалось, что в КоАП закрепят и наказание —штраф 5 тыс. руб.

Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму, его приняли в первом чтении в 2017 году. Спустя пять лет, в апреле 2023 года, думский комитет по госстроительству обнародовал заключение, в котором предложил отклонить поправки и провести их «комплексную переработку»: термин «опасное вождение» сложен для понимания (представляет собой громоздкий абзац с перечислением всех возможных маневров, подпадающих под понятие), что может повлечь его «расширенное» толкование. Этому предшествовал отрицательный отзыв правительства. К законопроекту были также замечания и со стороны администрации президента, заявлял депутат Госдумы Александр Тетердинко (ЕР). Документ, по его словам, даст «чрезмерную свободу усмотрения правоприменительным органам — невиноватые граждане начнут страдать». В июле 2023 года ЛДПР внесла еще один законопроект, но и его отклонили в феврале 2024 года примерно с той же аргументацией, о чем рассказывал “Ъ”.

Однако ЛДПР это не остановило, авторы вновь скорректировали поправки и снова направили их в правительство. В прежней редакции статья называлась «Умышленное опасное (агрессивное) вождение», теперь — просто «Опасное вождение». К тому же предложена штрафная вилка за опасное вождение, а при повторном нарушении — безальтернативное лишение прав. Такой вариант правительственных чиновников устроил.

Как только отзыв поступит в Госдуму, поправки внесут в парламент, заявил господин Нилов.

С учетом отмеченных правительством замечаний документ можно доработать ко второму чтению, считает он, а в ПДД — уточнить критерии опасного вождения.

«Важно, как будет складываться правоприменительная практика, поэтому мы и ограничились за первое нарушение лишь штрафом, чтобы не было злоупотреблений,— пояснил депутат.— Я лично против применения камер фиксации для этого состава, дела должны рассматривать инспекторы ГИБДД. Тем более что массовый характер это носить не будет: агрессоров на дорогах стало в последнее время меньше».

Кардинальная переработка термина «опасное вождение» все-таки нужна, считает адвокат Сергей Радько. «Сегодняшняя норма непонятная и допускающая не только произвольное толкование, но и, по сути, исключающая ее применение,— считает он.— Поскольку нет и не может быть точной методики определения термина "опасное вождение". Нельзя создать ни точный алгоритм для камер, ни точных инструкций для ГИБДД». «Комплексы можно научить фиксировать ряд правонарушений, но для этого необходимы четкие требования к доказательной базе,— подтверждают в группе компаний "Урбантех" (внедряет, обслуживает системы фотофиксации в ряде регионов).— Необходимы ясно сформулированные характеристики и измеримые физические критерии. Например, резкое торможение можно определить как снижение скорости на Х км/ч за Y секунд. Безопасная дистанция между транспортными средствами нормативными документами тоже не определена. Текущая трактовка опасного вождения ПДД слишком размытая».

«Безусловно, водители, которые провоцируют опасные ситуации на дорогах и рискуют жизнями других людей, должны нести за это ответственность,— считают в ЦОДД Москвы.— Однако и правила, и механизмы назначения наказания должны быть понятными и прозрачными. При необходимости специалисты ЦОДД готовы делиться своими экспертными знаниями с органами законодательной власти».

Иван Буранов