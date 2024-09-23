Верхнюю палату укрепили снизу

В минувшие выходные стали известны имена еще двух новых сенаторов от исполнительной власти регионов. Челябинский губернатор Алексей Текслер назначил своим представителем в Совете федерации мэра областного центра Наталью Котову, а глава Калмыкии Бату Хасиков делегировал в верхнюю палату депутата республиканского парламента Бориса Хачирова. В обоих случаях замена действующих сенаторов была ожидаемой, поскольку они не вошли в предвыборные «губернаторские тройки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

О назначении своим представителем в Совете федерации (СФ) депутата Народного хурала Калмыкии Бориса Хачирова Бату Хасиков сообщил в своем Telegram-канале вечером 21 сентября, на следующий день после вступления в должность главы республики на второй срок. «Земляки и коллеги знают его как инициативного, ответственного человека, который многое делает для своей родной республики и ее жителей»,— отметил господин Хасиков.

Борис Хачиров родился в Калмыкии в 1986 году, окончил Элистинский педагогический колледж по специальности «учитель физкультуры», юрфак Ставропольского госуниверситета и магистратуру РАНХиГС по направлению «государственное и муниципальное управление». Занимает должность директора по развитию ООО «Калмагроинвест».

Ранее руководителя Калмыкии в верхней палате представлял Алексей Орлов, возглавлявший республику с 2010 по 2019 год. Однако перед выборами-2024 в число кандидатов в СФ от Бату Хасикова его предшественник не вошел: места в «тройке» вместе с господином Хачировым заняли министр здравоохранения Калмыкии Булат Сараев и ректор Калмыцкого госуниверситета Бадма Салаев. Причем фаворитом, по словам источников “Ъ”, поначалу считался господин Салаев.

Не попала в предвыборную «тройку» и прежняя представительница челябинского губернатора в СФ Маргарита Павлова. На замену ей Алексей Текслер выдвинул сразу трех мэров: Наталью Котову (Челябинск), Сергея Бердникова (Магнитогорск) и Михаила Молчана (Октябрьский район Челябинской области), а окончательный выбор сделал в пользу госпожи Котовой. Соответствующее распоряжение губернатора было опубликовано на сайте правовой информации 21 сентября.

Наталья Котова является уроженкой Челябинской области. На работу в мэрию областного центра она пришла в 2005 году, заняв должность начальника управления жилищной политики. В апреле 2010 года стала первым заместителем главы Челябинска, а в 2019-м возглавила городскую администрацию.

Напомним, что Маргарита Павлова, назначенная сенатором в 2019 году, после досрочной отставки Ирины Гехт (она перешла на пост первого вице-губернатора Челябинской области), год назад стала фигурантом громкого скандала. В интервью телеканалу «Царьград» в рамках Русского экономического форума госпожа Павлова призвала перестать «ориентировать женщин на получение высшего образования, вследствие чего упускается детородная функция». Это заявление вызвало резкую критику со стороны спикера СФ Валентины Матвиенко, которая призвала коллег по верхней палате при публичных выступлениях разграничивать личное мнение и позицию сенатора.

Челябинский политолог Сергей Зырянов считает, что назначение Натальи Котовой в СФ было ожидаемым: «Видимо, была потребность в том, чтобы поставить на эту должность более сильного управленца и опытного практика, который руководил муниципалитетом достаточно длительное время». Кроме того, на решение 59-летнего мэра покинуть должность могла повлиять «естественная усталость», добавляет эксперт.

Таким образом, на текущий момент своих представителей в СФ назначили уже 19 из 24 избранных в сентябре глав регионов (главу Кабардино-Балкарии парламент республики выберет 3 октября). При этом 8 сенаторов сохранили посты, а в 11 случаях губернаторы поменяли своих назначенцев. Из оставшихся шести регионов сменятся сенаторы в Республике Алтай и Мурманской области, поскольку прежние их представители не вошли в «губернаторские тройки». Остальные же руководители, скорее всего, переназначат прежних сенаторов. Первое заседание Совета федерации в обновленном составе намечено на 25 сентября.

Ольга Воробьева, Челябинск; Ева Китаева, Ростов-на-Дону