Дума пройдется по ценностям

Госдума на прошлой неделе утвердила календарь рассмотрения вопросов на остаток сентября и первую неделю октября. Акцент в этот период будет сделан на укреплении безопасности и защите традиционных ценностей. В частности, депутаты планируют уравнять административную ответственность за финансирование экстремистской деятельности с аналогичными нормами, касающимися терроризма, и запретить усыновлять российских детей гражданам стран, где разрешена смена пола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По инициативе спикера Вячеслава Володина Госдума снова возьмется за отстаивание традиционных российских ценностей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ По инициативе спикера Вячеслава Володина Госдума снова возьмется за отстаивание традиционных российских ценностей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Открывая 17 сентября первое пленарное заседание осенней сессии, председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал среди ее приоритетов «защиту традиционных ценностей, культуры, института семьи и детства». Одну из самых резонансных инициатив на эту тему депутаты планируют рассмотреть в первом чтении 25 сентября.

Речь идет о законопроекте, запрещающем усыновление российских детей гражданами государств, в которых разрешена смена пола. Ранее депутаты от оппозиции предлагали запретить усыновление сирот из РФ всем гражданам «недружественных» государств. Соответствующий проект был внесен еще 1 августа 2022 года, как отмечалось в пояснительной записке, в развитие принятого в 2012 году закона о запрете на усыновление детей из России гражданами США. Но 13 июля 2024 года группа депутатов разных фракций во главе со спикером Володиным внесла свой проект, увязав запрет на усыновление с существованием в стране узаконенной смены пола, после чего оппозиционный документ был снят с рассмотрения. Правительство новую инициативу поддержало, предложив лишь предусмотреть исключение для отчима (мачехи), «проживающего с ребенком в силу уже сложившихся семейных отношений и желающего усыновить ребенка либо установить над ним опеку».

На сохранение ценностей, на этот раз исторических, направлен и законопроект группы депутатов и сенаторов об установлении в России новой памятной даты — Дня воссоединения Республики Крым и города Севастополя с РФ 18 марта. Эти поправки Дума намерена рассмотреть 26 сентября.

Несколько других значимых осенних инициатив связаны с вопросами безопасности.

Так, 25 сентября Дума планирует рассмотреть в первом чтении правительственные поправки к Кодексу об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за нарушение законодательства о противодействии финансированию экстремистской деятельности (по аналогии с финансированием терроризма). Они были внесены в Думу 15 июля вместе с законопроектом, расширяющим перечень оснований для включения граждан в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (так называемый черный список Росфинмониторинга). В случае одобрения поправок в этот реестр смогут попасть не только террористы и экстремисты, но и осужденные либо подозреваемые в убийстве, причинении тяжкого и среднего вреда здоровью, истязании и хулиганстве, если они были совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы.

В тот же день в планах стоит первое чтение законопроекта группы депутатов-единороссов и сенаторов о запрете лицам, включенным в реестр иностранных агентов либо имеющим гражданство или вид на жительство другого государства, выдвигаться в члены федеральной и региональных общественных палат (ОП). Делается это «в целях ограничения иностранного влияния и обеспечения суверенитета российского гражданского общества», отмечается в пояснительной записке. Теми же поправками предусмотрено, что ОП РФ сможет утверждать типовой кодекс этики членов общественных советов при федеральных органах исполнительной власти и общественных наблюдательных комиссий. А в перечень целей работы ОП и советов предлагают добавить поддержку инициатив, направленных на «сохранение, укрепление и популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

26 сентября Дума, как ожидается, запретит продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения. Законопроект внесла в Госдуму в июле группа депутатов разных фракций и сенаторов. В пояснительной записке они указывают на распространение среди подростков такого явления, как «сниффинг», когда «состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов, входящих в состав ряда товаров хозяйственно-бытового назначения» — например, баллончиков для заправки зажигалок. Вдыхание этих веществ может вызвать остановку сердца и летальный исход, предупреждают авторы поправок.

Ксения Веретенникова