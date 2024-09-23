Дума пройдется по ценностям
В ближайшие две недели депутаты займутся вопросами безопасности, духовными скрепами и борьбой со сниффингом
Госдума на прошлой неделе утвердила календарь рассмотрения вопросов на остаток сентября и первую неделю октября. Акцент в этот период будет сделан на укреплении безопасности и защите традиционных ценностей. В частности, депутаты планируют уравнять административную ответственность за финансирование экстремистской деятельности с аналогичными нормами, касающимися терроризма, и запретить усыновлять российских детей гражданам стран, где разрешена смена пола.
По инициативе спикера Вячеслава Володина Госдума снова возьмется за отстаивание традиционных российских ценностей
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Открывая 17 сентября первое пленарное заседание осенней сессии, председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал среди ее приоритетов «защиту традиционных ценностей, культуры, института семьи и детства». Одну из самых резонансных инициатив на эту тему депутаты планируют рассмотреть в первом чтении 25 сентября.
Речь идет о законопроекте, запрещающем усыновление российских детей гражданами государств, в которых разрешена смена пола. Ранее депутаты от оппозиции предлагали запретить усыновление сирот из РФ всем гражданам «недружественных» государств. Соответствующий проект был внесен еще 1 августа 2022 года, как отмечалось в пояснительной записке, в развитие принятого в 2012 году закона о запрете на усыновление детей из России гражданами США. Но 13 июля 2024 года группа депутатов разных фракций во главе со спикером Володиным внесла свой проект, увязав запрет на усыновление с существованием в стране узаконенной смены пола, после чего оппозиционный документ был снят с рассмотрения. Правительство новую инициативу поддержало, предложив лишь предусмотреть исключение для отчима (мачехи), «проживающего с ребенком в силу уже сложившихся семейных отношений и желающего усыновить ребенка либо установить над ним опеку».
На сохранение ценностей, на этот раз исторических, направлен и законопроект группы депутатов и сенаторов об установлении в России новой памятной даты — Дня воссоединения Республики Крым и города Севастополя с РФ 18 марта. Эти поправки Дума намерена рассмотреть 26 сентября.
Несколько других значимых осенних инициатив связаны с вопросами безопасности.
Так, 25 сентября Дума планирует рассмотреть в первом чтении правительственные поправки к Кодексу об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за нарушение законодательства о противодействии финансированию экстремистской деятельности (по аналогии с финансированием терроризма). Они были внесены в Думу 15 июля вместе с законопроектом, расширяющим перечень оснований для включения граждан в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (так называемый черный список Росфинмониторинга). В случае одобрения поправок в этот реестр смогут попасть не только террористы и экстремисты, но и осужденные либо подозреваемые в убийстве, причинении тяжкого и среднего вреда здоровью, истязании и хулиганстве, если они были совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы.
В тот же день в планах стоит первое чтение законопроекта группы депутатов-единороссов и сенаторов о запрете лицам, включенным в реестр иностранных агентов либо имеющим гражданство или вид на жительство другого государства, выдвигаться в члены федеральной и региональных общественных палат (ОП). Делается это «в целях ограничения иностранного влияния и обеспечения суверенитета российского гражданского общества», отмечается в пояснительной записке. Теми же поправками предусмотрено, что ОП РФ сможет утверждать типовой кодекс этики членов общественных советов при федеральных органах исполнительной власти и общественных наблюдательных комиссий. А в перечень целей работы ОП и советов предлагают добавить поддержку инициатив, направленных на «сохранение, укрепление и популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
26 сентября Дума, как ожидается, запретит продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения. Законопроект внесла в Госдуму в июле группа депутатов разных фракций и сенаторов. В пояснительной записке они указывают на распространение среди подростков такого явления, как «сниффинг», когда «состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов, входящих в состав ряда товаров хозяйственно-бытового назначения» — например, баллончиков для заправки зажигалок. Вдыхание этих веществ может вызвать остановку сердца и летальный исход, предупреждают авторы поправок.