Новые ограничения на усыновление российских детей одобрены с небольшими замечаниями

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник одобрила поправки о запрете на усыновление российских детей гражданами государств, где практикуется смена пола. Проект, разработанный группой депутатов Госдумы во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным, вице-спикерами Анной Кузнецовой и Петром Толстым (все — «Единая Россия»), предполагает введение такого запрета для граждан государств, где «разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства».

Поддержав эту инициативу в целом, комиссия в то же время рекомендовала ее авторам обеспечить «поддержание в актуализированном состоянии» (в том числе с помощью Министерства иностранных дел РФ) перечня государств, где разрешены подобные процедуры, а также предусмотреть исключение в отношении отчима (мачехи), «проживающего с ребенком в силу уже сложившихся семейных отношений и желающего усыновить ребенка либо установить над ним опеку». Эти изменения предложено внести в законопроект при его подготовке ко второму чтению.

Григорий Лейба