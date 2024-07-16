По ненавидящим причинам

Правительство предлагает расширить перечень оснований для включения граждан в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (так называемый черный список Росфинмониторинга). В результате в число экстремистов можно будет попасть практически за любое преступление, если следствие докажет, что оно совершено по мотивам ненависти или вражды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Госдуму в понедельник внесен подготовленный в Белом доме проект поправок к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Если он будет принят, в черный список смогут вносить не только граждан, причастных к терактам и экстремистской деятельности, но и осужденных либо подозреваемых в убийстве, причинении тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, истязании и хулиганстве, если они были совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Кроме того, основанием для включения в список станут приговоры или постановления следователя по статьям 207.3 и 280.3 УК (распространение заведомо ложных сведений и дискредитация вооруженных сил), а также за геноцид и действия, направленные на нарушение территориальной целостности страны. Законопроект, впрочем, предусматривает, что такие меры могут быть приняты и в отношении людей, причастных и к другим преступлениям, совершенным по аналогичным «мотивам ненависти».

В пояснительной записке практически нет комментариев относительно расширения оснований для включения в черный список.

Там отмечено, что законопроект направлен на противодействие финансированию экстремистской деятельности. Сейчас осуществляются меры по блокированию финансов и имущества организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Авторы законопроекта намерены уточнить обязанности финансовых организаций в части предоставления информации о финансовых операциях проверяемых лиц по запросу Росфинмониторинга. Выявлять такие операции от финансовых институтов не потребуют. По мнению авторов законопроекта, «положения законопроекта не повлекут отрицательных социально-экономических и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, поскольку вводимое регулирование направлено на борьбу с финансированием экстремизма».

Напомним, перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, был учрежден в 2001 году, сейчас его открытая часть содержит 554 юридических и 15 046 физических лиц. Попадание в этот список подразумевает арест всех счетов, а также ограничения на распоряжение имуществом.

Если внесенные правительством поправки будут приняты, число фигурантов списка может вырасти.

Например, за хулиганство в 2023 году осудили около 1 тыс. человек, за убийство порядка 5,5 тыс.— правда, неизвестно, скольким из них вменяли в вину экстремистские мотивы. Зато точно известно, что за распространение заведомо ложных сведений об использовании вооруженных сил или действия, направленные на их дискредитацию, за последние два года (с момента появления соответствующих статей в УК в марте 2022 года) были осуждены более 130 человек.

Принятие поправок может заметно расширить черный список, считает юрист Станислав Селезнев, а у правоохранителей появятся дополнительные резоны для вменения в вину дополнительного мотива по целому ряду статей. Для этого, по мнению юриста, может быть достаточно экспертизы публичных высказываний лица. Если поначалу принятие поправок может привести к дополнительному ограничению публичной дискуссии, то впоследствии правоохранители могут обнаружить, что у них в руках оказался удобный инструмент давления на подследственных, говорит Станислав Селезнев.

Анастасия Корня